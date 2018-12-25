Sevimli Sokak Kedisi Denetim Yapan Jandarmanın Yanından Ayrılmadı
39 dakika önce
Sevimli sokak kedisi denetim yapan jandarmanın yanından ayrılmadıANTALYA - Jandarmanın Antalya'da gerçekleştirdiği yerden ve havadan trafik kontrolü sırasında görev alan askerler, sevimli bir sokak kedisinin sevgi gösterisinin hedefi oldu.
Sevimli sokak kedisi denetim yapan jandarmanın yanından ayrılmadı
ANTALYA - Jandarmanın Antalya
'da gerçekleştirdiği yerden ve havadan trafik kontrolü sırasında görev alan askerler, sevimli bir sokak kedisinin sevgi gösterisinin hedefi oldu. İçişleri Bakanlığı
'nın 100 günlük eylem planı kapsamında Antalya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik timleri tarafından Kemer
ilçesi Beldibi
Mahallesi'nde yapılan trafik kontrolü sırasında güvenliği sağlayan askerlerden birine yaklaşan sevimli sokak kedisi, dakikalarca askerin bacaklarına sürtündü. Askerin uzaklaşmaya çalışmasına aldırmayan ve takip eden kedi, zaman zaman yere yatıp dönerek gösterdiği sevgiye karşılık aradı.
Silahlı askerin görevi gereği çok kısa bir dokunuşla karşılık verdiği kedi, daha sonra trafik timinin diğer üyelerine yöneldi ve beklediği karşılığı aldı.
Öte yandan yapılan kontrollerde kural ihlali yaptığı tespit edilen 25 araç sürücüsüne idari para cezası uygulanırken 2 araç da trafikten men edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 06:03 Kaynak: İHA
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