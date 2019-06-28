Sevimli tilkiyi fabrika işçileri besliyor
1 saat önce
Kırıkkale'de her gün aynı saatlerde fabrikaya gelen beyaz renkli sevimli tilkiyi işçiler besliyor.
Kırıkkale
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:14 Kaynak: İHA
'de her gün aynı saatlerde fabrikaya gelen beyaz renkli sevimli tilkiyi işçiler besliyor.
Kırıkkale'de, Makine Kimya Endüstrisi (MKE) Mühimmat Fabrikasına gelen beyaz renkli sevimli tilkiyi işçiler besliyor. Fabrikanın bahçesindeki çeşitli alanlara kap içerisinde yemek koyan işçiler, sevimli tilkinin önce gelmesini bekliyor. Her gün sabah ve akşam saatlerinde fabrikaya gelen tilki, karnını doyurup geri gidiyor. İşçiler ise o anları cep telefonu kameralarıyla kayıt altına alıyor. - KIRIKKALE
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