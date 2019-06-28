Son Dakika Haberleri: Sevimli tilkiyi fabrika işçileri besliyor
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Sevimli tilkiyi fabrika işçileri besliyor

30 dakika önce

Sevimli tilkiyi fabrika işçileri besliyor Her gün aynı saatte fabrikada karnını doyuruyorKIRIKKALE - Kırıkkale'de her gün aynı saatlerde fabrikaya gelen beyaz renkli sevimli tilkiyi işçiler besliyor.

Sevimli tilkiyi fabrika işçileri besliyor
Her gün aynı saatte fabrikada karnını doyuruyor
KIRIKKALE - Kırıkkale'de her gün aynı saatlerde fabrikaya gelen beyaz renkli sevimli tilkiyi işçiler besliyor.
Kırıkkale'de, Makine Kimya Endüstrisi Mühimmat Fabrikasına gelen beyaz renkli sevimli tilkiyi işçiler besliyor. Fabrikanın bahçesindeki çeşitli alanlara kap içerisinde yemek koyan işçiler, sevimli tilkinin önce gelmesini bekliyor. Her gün sabah ve akşam saatlerinde fabrikaya gelen tilki, karnını doyurup geri gidiyor. İşçiler ise o anları cep telefonu kameralarıyla kayıt altına alıyor.
Sevimli tilkiyi fabrika işçileri besliyor
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:37 Kaynak: İHA
Kırıkkale, İşçi, Genel
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