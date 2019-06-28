Sevimli tilkiyi fabrika işçileri besliyor
30 dakika önce
Sevimli tilkiyi fabrika işçileri besliyor Her gün aynı saatte fabrikada karnını doyuruyorKIRIKKALE - Kırıkkale'de her gün aynı saatlerde fabrikaya gelen beyaz renkli sevimli tilkiyi işçiler besliyor.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:37 Kaynak: İHA
Sevimli tilkiyi fabrika işçileri besliyor
Her gün aynı saatte fabrikada karnını doyuruyor
KIRIKKALE - Kırıkkale
'de her gün aynı saatlerde fabrikaya gelen beyaz renkli sevimli tilkiyi işçiler besliyor.
Kırıkkale'de, Makine Kimya Endüstrisi Mühimmat Fabrikasına gelen beyaz renkli sevimli tilkiyi işçiler besliyor. Fabrikanın bahçesindeki çeşitli alanlara kap içerisinde yemek koyan işçiler, sevimli tilkinin önce gelmesini bekliyor. Her gün sabah ve akşam saatlerinde fabrikaya gelen tilki, karnını doyurup geri gidiyor. İşçiler ise o anları cep telefonu kameralarıyla kayıt altına alıyor.
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