Sevimli "Yol Arkadaşları" ile Tezhip Sanatını Yaşatıyor

Kırşehir
'de, tezhip sanatına gönül veren Seher Akbulut, "yol arkadaşlarım" diye nitelendirdiği kedileri "Refik ve Müezza" ile henüz 10 yaşındayken annesinin izinden giderek bu sanata başlayan kızı Aleyna'nın desteğiyle sanatını yaşatıyor.
Tezhip sanatının adını bile bilmezken hocası Zehra Sibel Akpınar
'ın 10 yıl önce açtığı sergiden etkilenerek bu sanata merak salan 43 yaşındaki Seher Akbulut, o zamanlar 7 yaşında olan kızını da yanına alarak eğitim almaya başladı.
Kursa giderken üç yıl boyunca yanında götürdüğü kızı Aleyna'nın da tezhip sanatına duyduğu ilgi ve yetenek hocası tarafından fark edilince sanatlarını geliştirmek için birlikte çalışmaya başlayan anne ile kızına, birlikte sürdürdükleri çalışmalarında iki kedileri de eşlik ediyor.
Evde çalışmalarını sürdürürken yanlarından hiç ayrılmayan Refik ve Müezza isimli kedileriyle adeta bir ekip oluşturan Akbulut, tezhip sanatını "tefekküre dalıp kendimi dinlerken demlendiğim özel anlar" diye tanımlıyor.
Tezhip sanatında sevginin büyük önem taşıdığını, sevginin, sabrı, tahammülü, azmi ve başarıyı yanında getirdiğini ifade eden Akbulut, şunları söyledi:
"Sanatın oluşumunu sağlayan maya sevgidir. Tezhip sanatında da sevgi çok önemli. Bir diğer önemli nokta ise usta çırak ilişkisidir ki bu da zaten sevmek ve saymaktan gelir. Daha önce çeşitli kurslara gittim ama devam edemedim. Bu kursu da öğrenirim, bırakırım diye düşünmüştüm. Fakat hocam Sibel Hanımla aramızdaki muhabbet devam etmemi sağladı. Bu konuda hocama müteşekkirim. Tezhip sanatına meyil eden arkadaşlarıma ilk önce sabrı ve hocaya saygıyı önerebilirim. Sanat insana güzel hasretler kazandırıp, manevi dünyanın kapısını aralarken her işi güzel ve ahenkle yapma duygusu aşılıyor. Bir eseri yapan kişinin ruh hali o esere yansır. Tezhip eseri, yapan kişinin aynasıdır."
-"Öğrendikçe insan hiçliğini anlıyor"
Sanatını ilerlettikçe bu işte son nokta olmadığını anladığını dile getiren Akbulut, "Her yeni işe başladığımda hiçbir şey bilmediğimi daha iyi anlıyorum. Yani öğrendikçe insan hiçliğini anlıyor." ifadelerini kullandı.
Akbulut, eskiden gerek medreselerde gerek ise saraylarda iyi insan yetiştirmek için sanat eğitimi verildiğini, sanatın özellikle gençlere hayat disiplini kazandırma konusunda fayda sağladığını ve bu olumlu etkiyi de kızında gözlemlediğini sözlerine ekledi.
Annesi ile 7 senedir tezhip çalışan 17 yaşındaki Aleyna Akbulut da annesinin yanında kurslara katılarak bu sanata yöneldiğini, hocasını çok sevmesiyle de devam ettiğini anlattı.
Tezhiple uğraşmasının hayatına olumlu yansımaları olduğuna dikkati çeken Akbulut, "Mesela estetik yeteneğimi geliştirdi ve düşünce yapımı genişletti. 5 yıldır evde kedi besliyoruz. Biz tezhip çalışırken kedilerimiz masada yanımızda oluyor. Kedilerle beraber çalışınca onlardan da pozitif enerji alıyoruz. Onlara baktıkça sakinlik, dinginlik ve güzel bir enerji geliyor. Bunun da yaptığımız eserlere olumlu yansıması oluyor." diye konuştu.