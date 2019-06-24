Son Dakika Haberleri: Sevimli Yunuslar İstanbul boğazında havadan görüntülendi
Son Dakika Genel Haber

Sevimli Yunuslar İstanbul boğazında havadan görüntülendi

11 dakika önce

Sevimli Yunuslar İstanbul boğazında havadan görüntülendi Yunus balıklarının boğazdaki şovu havadan görüntülendi Yunus balıklarının şovu mest ettiİSTANBUL - İstanbul Boğazı'nda aniden ortaya çıkan yunus balığı sürüsü,görsel şölen oluşturdu.

Sevimli Yunuslar İstanbul boğazında havadan görüntülendi
Yunus balıklarının boğazdaki şovu havadan görüntülendi
Yunus balıklarının şovu mest etti
İSTANBUL - İstanbul Boğazı'nda aniden ortaya çıkan yunus balığı sürüsü,görsel şölen oluşturdu. Havadan çekilen görüntüleriyle belgesel filmlerini aratmayan yunus balıklarının şovu renkli görüntüler oluşturdu. Sevimli yunuslar, yerli ve yabancı birçok turistin ilgi odağı oldu.
Görüldüğünde insanların yüzünde tebessüm oluşturan yunus balıkları, İstanbul boğazında havadan görüntülendi. Yunusların, Ayasofya ve Sultanahmet Camii manzarasında kıyıya yakın yüzerken ki görüntüsü, belgesel filmlerini aratmadı. Yunus balıklarının dans edercesine birbirleri ile yüzmeleri renkli görüntüler oluşturdu.
Turistlerin ilgi odağı oldular
Sarayburnu açıklarına gelen yunuslar ise, yerli ve yabancı birçok turistin ilgi odağı oldu. Bir çok kişi cep telefonu ile yunusların geçişini kayıt altına aldı. Karaya yaklaşan yunus balığının adeta etrafı izliyormuşcasına sahile doğru bakması ise ilginç görüntüler oluşturdu. Bir süre Sarayburnu açıklarında gözüken yunus balıkları ardından gözden kayboldu.
Sevimli Yunuslar İstanbul boğazında havadan görüntülendi
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 11:39 Kaynak: İHA
İstanbul Boğazı, İstanbul, Yunuslar, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Seçim günü elektrik tüketiminde rekor kırıldı FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya: Binali Yıldırım'a hakkımı helal etmiyorum YSK Başkanı Sadi Güven'den seçim sonuçları hakkında açıklama Beşiktaşlı futbolcu Medel, İstanbul'daki evini boşalttı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 11:50:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sevimli Yunuslar İstanbul boğazında havadan görüntülendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]