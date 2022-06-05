Sevinç görüntüleri sosyal medyada gündem oldu! Bakan Koca'dan 4 kardeşi mutlu edecek paylaşım - Son Dakika
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Sevinç görüntüleri sosyal medyada gündem oldu! Bakan Koca'dan 4 kardeşi mutlu edecek paylaşım

05.06.2022 20:01

Bakan Fahrettin Koca, sosyal medyada çok konuşulan 4 çocuğun, hastanede yatan kardeşlerine gösterdiği sevgi gösterisini Twitter hesabından takipçileriyle paylaştı. Koca, paylaşımına "Elif ve kardeşleri yakında kavuşacak" notunu düşerek güzel haberi duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler yürekleri ısıttı. Ankara'da Ramazan-Nalan Sancar çiftinin 3-11 yaşları arasındaki 4 çocuğu, Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyat olan kardeşleri Elif'i ziyaret etmek için hastaneye geldi.

"ELİF SENİ ÇOK SEVİYORUZ"

Yaşlarının küçük olması nedeniyle içeri giremeyen 4 çocuk, kardeşleri Elif'e hastane bahçesinden sevgi gösterilerinde bulundu. 'Elif seni çok seviyoruz' diye seslenen çocukların heyecan dolu görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

"ELİF'İN GENEL DURUMU İYİ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çocukların görüntülerini Twitter hesabından paylaşarak, "Görüntüler, bu sevince kayıtsız kalamayan bir vatandaşımız tarafından çekildi ve büyük ilgi uyandırdı. Kardeşlerinin, uzaktan da olsa görmeye geldiği Elif, Ankara Hacettepe Hastanesinde kist hidatik tanısıyla ameliyat oldu. Genel durumu iyi. Elif ve kardeşleri yakında kavuşacak" ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sevinç görüntüleri sosyal medyada gündem oldu! Bakan Koca'dan 4 kardeşi mutlu edecek paylaşım - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sevinç görüntüleri sosyal medyada gündem oldu! Bakan Koca'dan 4 kardeşi mutlu edecek paylaşım - Son Dakika
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