Sevinçleri kapı aralıklarından yüreklere saçıldı - Son Dakika

Korona virüs salgınından dolayı mağduriyet yaşayan vatandaşlara destek olmak amacıyla Eskişehir'de bir araya gelen hayırseverler, kapı kapı dolaşarak ihtiyaç sahiplerine erzak dağıttı. Kapı aralıklarından uzanan yardım elleri ise vatandaşlarda tebessüm oluşturdu.



Korona virüs salgının neden olduğu ekonomik tahribata karşı devlet tarafından başlatılan kampanyaların yanı sıra vatandaşlar da bir araya gelerek ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor. 'Vefa Sosyal Destek Grubu' ile elini taşın altına sokan pek çok hayırsever, kapı kapı dolaşarak ihtiyaç sahiplerinin eksiklerini gideriyor. Eskişehir'de de bu amaçla bir araya gelerek yardım toplanırken yaklaşık bin ekmek ve kolilerce yağ, un ve şeker gibi malzemelerden oluşan erzaklar, Erenköy mahallesinde kapıların arkasında ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlara dağıtıldı. Vatandaşların zor günlerde aldıkları yardım eli ise yüzlerinde tebessüm oluşturdu.



"Herkesin kapısını çalıp bir ihtiyaçları var mı diye soruyoruz"



Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na konuşan Erenköy mahalle muhtarı Osman Çalış, salgın süresince birçok kişinin ekonomik durumunun bozulduğuna dikkat çekti. Yardım etmek için sosyal medya üzerinden bir kampanya başlattıklarını ve herkesin kapısını tek tek çaldıklarını ifade eden Çalış, "Ülkemizin ve dünyanın içerisinde bulunduğu durumdan ötürü herkesin ekonomik durumu bozuldu. Maalesef gelir düzeyi çok düşük olan çok vatandaşımız var. Biz de onlara yardım etmek istedik ve sosyal medya üzerinden bir kampanya başlattık. Sağ olsunlar vatandaşlarımız da ilgi gösterdi. Bin adet ekmek ve 6 torba da yağ, un, şeker gibi malzemelerden oluşan erzak var. İhtiyaç sahibi aileleri bu günlerde yalnız bırakmak istemedik ve mahalledeki Vefa Sosyal Destek Grubu ile birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza bu yardımları dağıtıyoruz. Herkesin kapısını çalıp bir ihtiyaçları var mı diye soruyoruz. Bizden istekleri varsa da bunları yerine getirmek için canla başla çalışıyoruz. Biz sadece elçiyiz, bir elden aldığımızı öbür ele teslim ediyoruz. Sağ olsunlar vatandaşlarımız da bize karşılıklarını dualarıyla veriyorlar" şeklinde konuştu.



"Komşusu açken tok yatan bizden değildir"



Etkinliğin yalnızca bir güne özel olmadığını ve devamlı olarak vatandaşların mağduriyetlerini gidermek için çalışacaklarını belirten hayırseverlerden Memiş Ünal ise şu şekilde konuştu:



"Erenköy mahallesi ekonomik açıdan zor durumda olanların ve mültecilerin ağırlıklı olarak yaşadığı bir mahalle. Bu minvalde de 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' buyuran peygamberimiz Hazreti Muhammed'in hadisinden yola çıkarak Erenköy'de çalınmadık kapıları çalmaya, gönüller almaya ve insanların mağduriyetini gidermeye devam ediyoruz. Bu etkinlik sadece bugüne özel değil, etkinliği muhtarımızla koordine bir şekilde sürekli olarak devam ettireceğiz inşallah." - ESKİŞEHİR