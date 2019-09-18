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Sevinçlerini Başkan Ataç'la paylaştılar

6 dakika önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Uluslararası Yer Bilimleri Olimpiyatları'nda (IESO) dünya üçüncüsü olan Eskişehirli lise öğrencilerinin sevinçlerine ortak oldu.

Sevinçlerini Başkan Ataç'la paylaştılar, System.String[]

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Uluslararası Yer Bilimleri Olimpiyatları'nda (IESO) dünya üçüncüsü olan Eskişehirli lise öğrencilerinin sevinçlerine ortak oldu.


Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, başarılı öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor. Başkan Ataç son olarak, bu yıl 13'üncüsü Güney Kore'de düzenlenen Uluslararası Yer Bilimleri Olimpiyatları'nda (IESO) Ulusal Takım Saha Araştırması bilimsel sözlü sunumlarında dünya üçüncüsü olan Ted Eskişehir Koleji Özel Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencileri Zehra Taşkoparan ve Sıla Yoncacıoğlu'nu makamında ağırladı. Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Ataç, ülkenin geleceği olan gençlerin gerek ulusal gerekse de uluslararası yarışmalarda elde ettikleri başarıları gördükçe gururlandığını ifade ederek öğrencilere eğitim hayatlarında başarılarının devamını diledi.


Ziyaret esnasında Ted Eskişehir Koleji Okul Genel Koordinatörü Esin Keskin, Kurumsal İletişim Koordinatörü Senem Nalbatoğlu ve Coğrafya Öğretmeni Duygu Benli'nin de eşlik ettiği öğrenciler ise, Türkiye'yi uluslararası arenada başarıyla temsil etmekten dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, sevinçlerine ortak olmasından ve kendilerini ağırlamasından dolayı Başkan Ataç'a teşekkür ettiler.


Ziyaret, günün anısına hatıra fotoğrafı çekinilmesiyle sona erdi. - ESKİŞEHİR

Ahmet Ataç, Eskişehir, Tepebaşı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 02:09 Kaynak: İHA
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