Sevindiren haber! Pitbull saldırısına uğrayan Asiye taburcu oldu - Son Dakika

Dünyanın ilk kadavradan rahim nakli, Türkiye'de ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibinin doku ve sinir ameliyatı yaptığı Asiye'nin ilk tedavileri tamamlandı.

GAZETECİLERE EL SALLADI

Minik Asiye, annesi Zeynep ve babası Hüseyin Ateş ile 41 günlük tedavinin ardından bir süre ev istirahati için hastaneden araçlarına binerek ayrıldı. Asiye, gazetecilere el salladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAKAN KOCA'YA TEŞEKKÜR

Baba Hüseyin Ateş, gazetecilere, çok iyi olduklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan ve Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'dan Allah razı olsun. 1,5 ay sonra tekrar geleceğiz." dedi.

Asiye'ye, istirahatin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde başka operasyonlar da yapılacağı öğrenildi.