Son Dakika Haberleri: 'Sevişirken öldü'ye hakim inanmadı: 10 yıl hapis
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'Sevişirken öldü'ye hakim inanmadı: 10 yıl hapis

14 dakika önce

SAVCI 11 yıl, öldürülen Nathalie W.'nin anne ile babasının müdahil avukatı 13 yıl talep etti.

'Sevişirken öldü'ye hakim inanmadı: 10 yıl hapis, System.String[]
SAVCI 11 yıl, öldürülen Nathalie W.'nin anne ile babasının müdahil avukatı 13 yıl talep etti. Sanığın avukatı ise 10 yılın altında hapis cezası istedi. Nathalie W. 27 Kasım 2017'de ortadan kaybolmuştu. Polis genç kadını aylarca aradı. Ortadan kaybolmadan kısa süre önce eşine ayrılmak istediğini söyleyen talihsiz kadının cesedi geçen ocak ayında bir garajda torbanın içinde tesadüfen bulunmuştu.

KARARI YÜKSEK MAHKEMEYE TAŞIYACAKLAR

Yapılan otopside kadının boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Polis şüphelendiği eşinin ifadesini almış yapılan sorgulamada eş, katil zanlısı olarak tutuklanmıştı. Sanık avukatları Robert Rostek ve Holger Rostek, müvekkillerinin aldığı cezayı çok bulduklarını belirterek, kararı yüksek mahkemeye taşıyacaklarını söylediler.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 02:48 
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