Sevk sonrası reeskont kredisi ile ihracatçılara rahat nefes

Türk Eximbank Ege Bölge Müdürü Gülom Timurhan, Ege İhracatçı Birliklerinin (EİB) düzenlediği online video konferansta sevk sonrası reeskont kredileriyle ilgili ihracatçıları bilgilendirirken, EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Sevk sonrası reeskont kredilerine yönelik önlemlerin alınması son derece önemli" dedi.

EİB'in düzenlediği online video konferansa katılan Türk Eximbank Ege Bölge Müdürü Gülom Timurhan, sevk sonrası reeskont kredileriyle ilgili ihracatçıları bilgilendirdi. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Küresel ekonomik belirsizliklerin içinde ülke olarak geldiğimiz şu noktada, hedef pazarları iyi analiz ederek pazar dinamiklerine uygun hazırlık yaparak uzun vadeli bir ihracat stratejisi belirlemeliyiz. İhracatçılarımızın elini rahatlatacak, finansman imkanlarına kolay erişimlerini sağlayacak, teminat mektubu ve kredi sorunlarını çözecek yeni formüllere ihtiyacımız var. Bu yüzden sevk sonrası reeskont kredilerine yönelik önlemlerin alınması son derece önemli" diye konuştu.

Kredi koşulları cazip olursa, sigorta yaptıran ihracatçı sayısı ve sigortalı ihracatın artacağını söyleyen Eskinazi şöyle devam etti: "Sigortalı ihracat arttıkça da sigorta poliçesinin teminat verilebilmesi imkanı sağlayan sevk sonrası reeskont kredi programına olan talep artar ve teminat mektubuna ihtiyaç azalır. Bu yüzden sevk sonrası reeskont kredi limitlerinin artırılmasını, limit geri dönüşlerinin de daha hızlı olmasını talep ediyoruz. Türk Eximbank'ın ihracatçılarımızın yeni pazarlara girişini teşvik edeceğine, bu pazarlarda aktif ve güçlü kalabilmesi için daha fazla destek vermeye yoğunlaşacağına hiç şüphemiz yok. Süreçteki belirsizliği ancak dayanışma ile daha da güçlenerek, rahat bir şekilde atlatabiliriz." - İZMİR