Son Dakika Haberleri: Şevket çoruh'a saldıranların restoranı birbirine kattığı görüntüler ortaya çıktı
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Şevket çoruh'a saldıranların restoranı birbirine kattığı görüntüler ortaya çıktı

1 saat önce

İZMİR'de oyuncular Şevket Çoruh ve Murat Akkoyunlu ile organizatör Serhat Aydoğdu'nun gittikleri restoranda köpeğe eziyet ettikleri gerekçesiyle uyardıkları grup tarafından darbedildikleri saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Şevket çoruh'a saldıranların restoranı birbirine kattığı görüntüler ortaya çıktı, System.String[]
İZMİR'de oyuncular Şevket Çoruh ve Murat Akkoyunlu ile organizatör Serhat Aydoğdu'nun gittikleri restoranda köpeğe eziyet ettikleri gerekçesiyle uyardıkları grup tarafından darbedildikleri saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Oyuncu Şevket Çoruh ve Murat Akkoyunlu, geçen cumartesi akşamı İzmir'de sahneledikleri tiyatro oyununun ardından organizatör Serhat Aydoğdu ile birlikte yemek için restorana gitti. Çoruh ve beraberindekiler, restoranın önünde, köpeğe eziyet eden bir grubu sözlü olarak uyardı. Ancak grup oyuncular ve organizatöre saldırıp, darbetti. Çoruh'ın darbedildiği noktadaki güvenlik kameralarının tadilat nedeniyle kayıt yapmadığı belirlenirken, restoran içindeki güvenlik kameralarının olayın bir kısmını görüntülediği ortaya çıktı. Yeni ortaya çıkan görüntüde, saldırganların Çoruh, Akkoyunlu ve Aydoğdu'yu darbettikten sonra, restoran dışındaki sandalye ve servis takımlarını içeriye doğru fırlattıkları, Murat  Akkoyunlu'nun da üst kata kaçtığı görülüyor.


Murat Akkoyunlu, Şevket Çoruh, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 05:40 Kaynak: DHA
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