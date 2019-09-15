Son Dakika Haberleri: Şevket çoruh, izmir'deki darp ile ilgili görüntüleri paylaştı
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Şevket çoruh, izmir'deki darp ile ilgili görüntüleri paylaştı

17 dakika önce

İZMİR'de meslektaşı Murat Akkoyunlu ile birlikte sahnelediği tiyatro oyunundan sonra gittiği restoranın önünde köpeğe eziyet ettikleri iddiasıyla sözlü uyarıda bulunduğu grubun saldırısına uğrayan oyuncu Şevket Çoruh, sosyal medya hesabından olayla ilgili bir video paylaştı.

Şevket çoruh, izmir'deki darp ile ilgili görüntüleri paylaştı, System.String[]
İZMİR'de meslektaşı Murat Akkoyunlu ile birlikte sahnelediği tiyatro oyunundan sonra gittiği restoranın önünde köpeğe eziyet ettikleri iddiasıyla sözlü uyarıda bulunduğu grubun saldırısına uğrayan oyuncu Şevket Çoruh, sosyal medya hesabından olayla ilgili bir video paylaştı. Ünlü oyuncunun 'Bunlar olurken biz karakoldaydık' notuyla paylaştığı görüntülerde Çoruh'a saldıran kişilerden birinin park levhasını köpeğe fırlatarak vurduğu da görülüyor.
Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Arka Sokaklar' dizisinin oyuncularından olan Şevket Çoruh, İzmir'in Narlıdere ilçesinde, oyuncu arkadaşı Murat Akkoyunlu ile birlikte 'Bir Baba Hamlet' oyununu sahneledi. Oyundan sonra otele geçmeden önce Akkoyunlu ile Alsancak Pasaport semtindeki restorana uğrayan Şevket Çoruh, bu sırada cadde üzerindeki sokak hayvanlarına çarpacak şekilde araç kullanan sürücüyü uyardı. Duruma tepki gösteren sürücü ve arkadaşları, Çoruh ile olaya müdahale etmeye çalışan Murat Akkoyunlu'ya saldırdı. Olay, iki oyuncunun sığındığı restoran içinde de devam etti. Çevredekilerin müdahalesi ve polisin gelmesiyle, grup bölgeden ayrıldı. Şevket Çoruh ve Murat Akkoyunlu ise polislerle birlikte Kantar Polis Merkezi'ne gidip, şikayetçi oldu.
Kavgaya karıştığı saptanan grup üyelerinden, yakındaki bir barın çalışanları olduğu öğrenilen 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Bu kişiler de iki oyuncunun kendilerine saldırdığını ileri sürüp, şikayetçi oldu. Kavgaya karışan diğer kişilerin de arandığı belirtildi. Savcının, her iki tarafın da birbirlerinden şikayetçi olduğu olaya dair belgelerin, elden kendisine ulaştırılmasını istediği bildirildi.
GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI
Bu arada oyuncu Şevket Çoruh, sosyal medya hesabından olayın yaşandığı geceye ait görüntüleri paylaştı. Karakolda ifade verdiği sırada yaşananları, "Bunlar olurken biz karakoldaydık" notuyla paylaşan Çoruh'a saldıran grubun oldukça sinirli olduğu ve çevredekiler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldıkları görüldü. Bir kişinin ise olay yerinden kollarından tutulup, taksiye bindirilerek uzaklaştırılmaya çalışıldığı belirlendi. Bir kişinin de yolun kenarındaki park levhasını sokak köpeğinin üzerine fırlatarak ona vurması da görüntülere yansıdı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Murat Akkoyunlu, Şevket Çoruh, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 11:24 Kaynak: DHA
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Şevket Çoruh, saldırıya uğradı gecenin görüntülerini paylaştı
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