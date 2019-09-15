Son Dakika Haberleri: Şevket çoruh, izmir'deki darp ile ilgili görüntüleri paylaştı (2)
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Şevket çoruh, izmir'deki darp ile ilgili görüntüleri paylaştı (2)

1 saat önce

SALDIRGANLAR SERBEST BIRAKILDIİzmir'de, Şevket Çoruh'a saldıran iki kişi, ifadelerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

Şevket çoruh, izmir'deki darp ile ilgili görüntüleri paylaştı (2), System.String[]

SALDIRGANLAR SERBEST BIRAKILDI
İzmir'de, Şevket Çoruh'a saldıran iki kişi, ifadelerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. Saldırganların ifadelerinde Akkoyunlu ile Çoruh'un kendilerine saldırdıklarını iddia ettikleri öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Mehmet CANDAN/İZMİR,


Şevket Çoruh, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 01:31 Kaynak: DHA
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Şevket Çoruh, saldırıya uğradı gecenin görüntülerini paylaştı
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