Şevket çoruh, izmir'deki darp ile ilgili görüntüleri paylaştı (2)
1 saat önce
SALDIRGANLAR SERBEST BIRAKILDIİzmir'de, Şevket Çoruh'a saldıran iki kişi, ifadelerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 01:31 Kaynak: DHA
SALDIRGANLAR SERBEST BIRAKILDI
İzmir'de, Şevket Çoruh'a saldıran iki kişi, ifadelerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. Saldırganların ifadelerinde Akkoyunlu ile Çoruh'un kendilerine saldırdıklarını iddia ettikleri öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Mehmet CANDAN/İZMİR,
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