Şevket çoruh, izmir'deki darp ile ilgili görüntüleri paylaştı (2)

SALDIRGANLAR SERBEST BIRAKILDI

İzmir'de, Şevket Çoruh'a saldıran iki kişi, ifadelerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. Saldırganların ifadelerinde Akkoyunlu ile Çoruh'un kendilerine saldırdıklarını iddia ettikleri öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Mehmet CANDAN/İZMİR,