Son Dakika Haberleri: Şevket Çoruh saldırıya uğradığı gecenin görüntülerini paylaştı
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Şevket Çoruh saldırıya uğradığı gecenin görüntülerini paylaştı

53 dakika önce

ŞEVKET Çoruh ve Murat Akkoyunlu, "Bir Baba Hamlet" adlı oyunlarını sergilemek için gittikleri İzmir'de saldırıya uğradı.

Şevket Çoruh saldırıya uğradığı gecenin görüntülerini paylaştı, System.String[]

ŞEVKET Çoruh ve Murat Akkoyunlu, "Bir Baba Hamlet" adlı oyunlarını sergilemek için gittikleri İzmir'de saldırıya uğradı. İki oyuncu, İzmir'in Narlıdere ilçesinde sergiledikleri oyun sonrası otele geçmeden önce Pasaport semtindeki bir restorana uğradı. Şevket Çoruh, bu sırada cadde üzerindeki sokak hayvanlarına çarpacak şekilde araç kullanan sürücüye sözlü müdahalede bulundu. Bu duruma tepki gösteren sürücü ve arkadaşları, Çoruh ile olaya müdahale etmeye çalışan Murat Akkoyunlu'ya saldırdı.


BİR RESTORANA SIĞINDILAR


Olay iki oyuncunun sığındığı restoran içinde de devam etti. Çevredekilerin müdahalesi ve polisin gelmesiyle, grup bölgeden ayrıldı. Şevket Çoruh ve Murat Akkoyunlu ise polislerle birlikte Kantar Polis Merkezi'ne gidip şikayetçi oldu. Yaklaşık üç saat polis merkezinde kalan oyuncular, çıkışta açıklama yapmadı. Bu arada polisin araştırmalarından sonra kavgaya karıştığı saptanan grup üyelerinden, yakındaki bir barın çalışanları olduğu öğrenilen 2 kişi gözaltına alındı. Bu kişiler de iki oyuncunun kendilerine saldırdığını ileri sürüp şikayetçi oldu.


SOSYAL MEDYADAN TEPKİ


Oyuncu Şevket Çoruh yaşadıklarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Çoruh, Twitter hesabından "İzmir'in göbeğinde darp edildik. Servet'in içinde yirmiye yakın eli bıçaklı insan tarafından. Canımızı kurtardık şimdilik. Kantar Polis Merkezi'ndeyiz. Sokak hayvanlarını ezmeye çalışan bir taşıta müdahale ettiğimiz için linç edilmeye çalışıldık" paylaşımlarında bulundu.


SALDIRININ GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI


Oyuncu Şevket Çoruh saldırının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Instagram sayfasında bu görüntüleri yayınlan Çoruh; İzmir'in göbeğinde darp edildik. Servet'in içinde yirmiye yakını eli bıçaklı insan tarafından. Sokak hayvanlarını ezmeye çalışan bir taşıta müdahale ettiğimiz için linç edilmeye çalışıldık" açıklamasında bulundu. Görüntülerde bir kişinin sokak hayvanlarına duba fırlattığı da dikkat çekti.



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Şevket Çoruh ve Murat Akkoyunlu tiyatro oyunlarını sergilemek için gittikleri İzmir'de talihsiz bir olay yaşadı. Sokak hayvanlarına zarar veren bir grubu uyaran oyuncular, saldırıya uğradı. 'Servet'in içinde yirmiye yakını eli bıçaklı insan tarafından. Sokak hayvanlarını ezmeye çalışan bir taşıta müdahale ettiğimiz için linç edilmeye çalışıldık" diyen Çoruh, saldırının görüntülerini paylaştı. Görüntülerde bir kişinin sokak hayvanlarına duba fırlattığı da dikkat çekti.


Hürriyet Kelebek (@hurriyetkelebek)'in paylaştığı bir gönderi ()


Şevket Çoruh, İzmir, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 09:25 
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