Şevket Çoruh'un mutlu günü

Ünlü oyuncunun 2018 yılında evlendiği eşi Özge Turna, dün Altunizade Acıbadem Hastanesi'nde bir kız bebek dünyaya getirdi. Çift, 3 kilo 600 gram ağırlığında doğan bebeklerine 'Turna' ismini verdi. Şevket Çoruh'un eski eşi Günay Karacaoğlu'yla evliliğinden de Gülenay adında bir kızı bulunuyor.