Şevket Çoruh'un mutlu günü
6 saat önce
Ünlü oyuncunun 2018 yılında evlendiği eşi Özge Turna, dün Altunizade Acıbadem Hastanesi'nde bir kız bebek dünyaya getirdi.
Ünlü oyuncunun 2018 yılında evlendiği eşi Özge Turna, dün Altunizade Acıbadem Hastanesi'nde bir kız bebek dünyaya getirdi. Çift, 3 kilo 600 gram ağırlığında doğan bebeklerine 'Turna' ismini verdi. Şevket Çoruh'un eski eşi Günay Karacaoğlu'yla evliliğinden de Gülenay adında bir kızı bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 10:19
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