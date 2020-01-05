Şevket Çoruh'un mutlu günü - Son Dakika
Son Dakika Magazin Şevket Çoruh'un mutlu günü - Son Dakika Magazin

Şevket Çoruh'un mutlu günü

6 saat önce

Ünlü oyuncunun 2018 yılında evlendiği eşi Özge Turna, dün Altunizade Acıbadem Hastanesi'nde bir kız bebek dünyaya getirdi.

Şevket Çoruh'un mutlu günü, System.String[]

Ünlü oyuncunun 2018 yılında evlendiği eşi Özge Turna, dün Altunizade Acıbadem Hastanesi'nde bir kız bebek dünyaya getirdi. Çift, 3 kilo 600 gram ağırlığında doğan bebeklerine 'Turna' ismini verdi. Şevket Çoruh'un eski eşi Günay Karacaoğlu'yla evliliğinden de Gülenay adında bir kızı bulunuyor.

Şevket Çoruh, Acıbadem, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 10:19 
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