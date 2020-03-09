Şevket Kazan hayatını kaybetti - Son Dakika
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Şevket Kazan hayatını kaybetti

6 saat önce

Şevket Kazan hayatını kaybetti Eski bakanlardan Şevket Kazan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.

Şevket Kazan hayatını kaybetti

ANKARA - Eski bakanlardan Şevket Kazan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.

7 Aralık 1933'te Sakarya'da dünyaya gelen Şevket Kazan, 1973'te Milli Selamet Partisinden Kocaeli Milletvekili seçildi ve o yıl kurulan CHP-MSP hükümetinde Adalet Bakanı oldu. 1976'da 1. Milliyetçi Cephe hükümetinde Çalışma Bakanı olarak görev yapan Kazan, 1991'de Refah Partisi'nden milletvekili oldu ve 1996'da kurulan Refahyol hükumetinde de bir kez daha Adalet Bakanlığı yaptı.

Şevket Kazan hayatını kaybetti

Şevket Kazan, Milletvekili, Ankara, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:33 Kaynak: İHA
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