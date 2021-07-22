ŞEVKET SABANCI YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK - Son Dakika

TEDAVİ gördüğü hastanede vefat eden Esas Holding kurucusu ve Sabancı Holding'in ikinci kuşak temsilcisi Şevket Sabancı yarın son yolculuğuna uğurlanacak. Sabancı için yarın ikindi vakti Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nden cenaze töreni düzenlenecek. Şevket Sabancı'nın cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek. Esas Holding'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Esas Holding'in kurucusu, değerli büyüğümüz ve Türk sanayiinin duayenlerinden Şevket Sabancı'yı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz. Başımız sağolsun. Cenazesi 23 Temmuz 2021 Cuma günü ikindi namazını müteakip Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nden kaldırılacak ve Karacaahmet Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecektir." 1936 yılında Kayseri'de doğan Şevket Sabancı, yüksek tahsilini İngiltere'de Manchester University'de tekstil mühendisi olarak tamamladı. Sabancı Vakfı ve Sabancı Holding kurucu ortakları arasında yer alan Şevket Sabancı, uzun yıllar Sabancı Holding yönetim kurulu başkan vekilliği yaptı. 60 yıllık iş hayatının ilk 40 yılında Sabancı Holding'in başta tekstil ve otomotiv olmak üzere sanayinin tüm alanlarında büyümesine önderlik yaptı. 1980 yılından itibaren yurtdışına taşınarak Sabancı Topluluğu'nun küreselleşmesinde lider rol oynadı. 2000 yılında Esas Holding'i kurdu. 2015 yılında Esas Holding'in sosyal yatırım birimi olan Esas Sosyal'in kuruluşuna önderlik yaptı.

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