Şevket Salik, Yeni Malatyaspor başkanlığına aday! "5 milyon dolar bankada hazır..." - Son Dakika

Şevket Salik, Yeni Malatyaspor başkanlığına aday! "5 milyon dolar bankada hazır..."

Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor geride kalan 27 haftalık bölümde topladığı 25 puanlar 16'ncı sırada yer alıyor.

Şevket Salik, Yeni Malatyaspor başkanlığına aday!

Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor geride kalan 27 haftalık bölümde topladığı 25 puanlar 16'ncı sırada yer alıyor. Çıktığı 10 maçta 1 puan toplayan Yeni Malatyaspor ekibinin kötü gidişatından dolayı İş İnsanı Şevket Salik, kulüp başkanlığına adaylığını açıkladı. Yeşilyurt ilçesinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Şevket Salik, Yeni Malatyaspor'un şu anki durumu ile ilgili açıklama yapmak zorunda kaldığını kaydederek, "Geçen dönem adaylığımdan dolayı büyük destek görüyorum. İyi döneminde nasıl aday olduysam bugün de düşüncem ve fikrim geçerli. Adil Gevrek, görevini bırakırsa, biz göreve talibiz. Ben geçen aday olduğumda bazı şeylerin iyi gitmediğini görmüştüm. Bakkal yönetilir şekilde Yeni Malatyaspor Kulübü yönetiliyor. Bu nedenle adayım. Yeni Malatyaspor, Malatya'da yönetilmesi lazım. Geceli gündüzlü çalışıp, bu girdaptan çıkartabiliriz. Zor ama imkansız değil. Takımı nasıl ligde tutarız, bunun muhasebesini yapıyoruz" diye konuştu.


"TÜRKİYE'NİN EN GÜÇLÜ HOLDİNGLERİNİN DESTEKLEDİĞİ İŞ ADAMLARI VAR"


Önlerinde 7 maç kaldığını hatırlatan Salik, "2 Haziran 2019'da aday olmuştum. Bana bahaneler sundular. Gerçekten yazık. Malatya, büyük bir şehir. Memleketimiz, basit bir memleket değil. Malatya için Malatya'yı seven ve Malatyalı olmayan Türkiye'nin en güçlü holdinglerinden olan iş adamları var. SİMPAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Avni Çelik, Şahinler Holding Yönetim kurulu Başkanı Kemal Şahin, Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı İmam Altınbaş ve Zinde Spor Giyim yönetim Kurulu Başkanı Salih Boz gibi önemli isimlerin desteği olacak. Geçen dönemde de bu arkadaşlarımızın gelmeyeceğini söyleyenler vardı. Bu arkadaşlarımız, benim olduğum yerde olacaklarını söylediler" dedi.


"5 MİLYON DOLAR, ŞUANDA BANKADA HAZIR DURUMDA"


4'üncü ayda üyelik için başvuru yaptığını ifade eden Salik, "Bahanelerin arkasına sığınmıyoruz. Takım, girdaptan çıkamıyor. Yapamıyorsanız bırakın. Bir yorgunluk var. Geçmiş dönemde başarılı olundu ama şuanda başarısız. Burada illa benim olmama gerek yok. Kim Malatya'ya fayda sağlayacaksa ben ona da destek veririm. Gerekirse bu destekleri o yönetime de veririm. Benim derdim başkanlık değil, Malatya'ya hizmet. Takım düştükten sonra bir anlamı yok. Hepimize yazık olur. Ben, bu insanları Malatya'ya getirerek sporun dışında Malatya'ya hizmette etmelerini Sağlayacağım. Şuanda Malatyaspor'un sorunlarını çözecek maddi gücümüz fazlasıyla var Malatyaspor'un gerçek borcunu ödemeye razıyım. Ama gerçek borcu saklanıyor. Bir güvenlik şirketine verilen 17 maçta 2 milyon TL'nin üzerinde bir para verilmiş. Malatyaspor'un borcu bu şekilde şişirilemez. Sadece altını çizerek diyorum, gerçek borcu ne ise veririz. 5 milyon Dolar, şuanda bankada hazır durumda. Yeni Malatyaspor için bekletiyoruz. Şişirme paraların hesabı verilmeli. Adil Gevrek, artık yoruldu. Kendime ve ekibime güveniyorum. Yıllardır biriktirdiğim tecrübeyi vermeye hazırım" şeklinde konuştu.


Yeni Malatyaspor, Malatyaspor, Malatya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 04:21 

Son Dakika Spor Şevket Salik, Yeni Malatyaspor başkanlığına aday! '5 milyon dolar bankada hazır...' - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Ameliyat olan Muslera, Florya'daki antrenmanı ziyaret ederek takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı Yolanthe Cabau'nun sosyal medyadan paylaştığı kaslı vücudu, görenleri kendisine hayran bıraktı PSG'li Neymar, sözleşme fesihi nedeniyle 50 milyon TL ödeyecek Sörfçü Blaze Angel Roberts'ın hesabını ele geçiren Türk hacker'lar, cinsel içerikli videolarını paylaştı Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi Erol Bulut'un paylaşımındaki Fatih Terim detayı, G.Saray taraftarının tepkisini çekti Minik oyuncu Beren Gökyıldız'ın futbol bilgisi Arjantinlileri şaşkına çevirdi Sol bek arayan G.Saray, Terim'in raporu doğrultusunda Caner Erkin'i gündemine aldı "Bırakmam seni" kampanyasına destek olan iki Beşiktaş taraftarının mektubu müzede sergilenecek Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Daniel Guiza, eski günlerini arıyor Beşiktaş'ın gündemindeki Aboubakar, Porto'da kadro dışı kaldı Iniesta'nın heykelinin çıplak hali şaşırttı Galatasaray'ın Riva projesindeki 509 villanın 430'u satıldı Fatih Terim, eksikler nedeniyle Lemina'yı stoper kullanıp Belhanda'ya ilk 11'de şans verecek Alman futbolcu Leroy Sane, Manchester City'den ayrılıyor
Medipol Başakşehir, geriye düştüğü maçta Ankaragücü'nü 2-1 yendi Medipol Başakşehir, geriye düştüğü maçta Ankaragücü'nü 2-1 yendi         
22:53
İstanbul ve Ankara'nın ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı İstanbul ve Ankara'nın ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı         
22:47
Rusya Premier Ligi'nde Sochi, Rostov'u 10-1 yendi Rusya Premier Ligi'nde Sochi, Rostov'u 10-1 yendi         
22:25
Şehit işçilerin köyüne giden Bakan Akar'dan intikam yemini: Peşlerini bırakmadık bırakmayacağız Şehit işçilerin köyüne giden Bakan Akar'dan intikam yemini: Peşlerini bırakmadık bırakmayacağız         
22:23
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs salgını yeni ve tehlikeli bir aşamaya girdi Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs salgını yeni ve tehlikeli bir aşamaya girdi         
21:58
Max Kruse: Şubat ayından bu yana maaşımı alamadığım için Fenerbahçe'den ayrıldım Max Kruse: Şubat ayından bu yana maaşımı alamadığım için Fenerbahçe'den ayrıldım         
21:43
İki aile arasındaki arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 16 yaralı İki aile arasındaki arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 16 yaralı         
21:37
İngiliz model Myleene Klass, saç düzleştiricisini elinden düşürünce göğsünü yaktı İngiliz model Myleene Klass, saç düzleştiricisini elinden düşürünce göğsünü yaktı         
21:36
Başakşehirli Martin Skrtel, Galatasaray maçında forma giyemeyecek Başakşehirli Martin Skrtel, Galatasaray maçında forma giyemeyecek         
21:35
Define için tartıştığı karı kocayı başlarını ezerek öldüren cani yakalandı Define için tartıştığı karı kocayı başlarını ezerek öldüren cani yakalandı         
21:20
Milli Savunma Bakanlığı, askeri okul sınavında 400 öğrenciye virüs bulaştı iddialarını yalanladı Milli Savunma Bakanlığı, askeri okul sınavında 400 öğrenciye virüs bulaştı iddialarını yalanladı         
21:17
Minik oyuncu Beren Gökyıldız'ın futbol bilgisi Arjantinlileri şaşkına çevirdi Minik oyuncu Beren Gökyıldız'ın futbol bilgisi Arjantinlileri şaşkına çevirdi         
21:06
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 50 terörist etkisiz hale getirildi Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 50 terörist etkisiz hale getirildi         
20:46
Ergene Nehri'nde aylar sonra yine ürküten görüntü! Normalleşme doğaya yaramadı Ergene Nehri'nde aylar sonra yine ürküten görüntü! Normalleşme doğaya yaramadı         
20:42
Karabük'te 40 gün sonra koronavirüs nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti Karabük'te 40 gün sonra koronavirüs nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti         
20:39
Beşiktaş'ın gündemindeki Aboubakar, Porto'da kadro dışı kaldı Beşiktaş'ın gündemindeki Aboubakar, Porto'da kadro dışı kaldı         
20:39
Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp'ın 3 özelliği ortadan kayboldu Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp'ın 3 özelliği ortadan kayboldu         
20:18
Macron, Fransız Le Figaro'da yer alan bu makaleye çok kızacak: Libya'nın Sultanı Erdoğan Macron, Fransız Le Figaro'da yer alan bu makaleye çok kızacak: Libya'nın Sultanı Erdoğan         
20:12
Bursa'da alkol alan bir şahıs, tartıştığı arkadaşını döverek öldürdü Bursa'da alkol alan bir şahıs, tartıştığı arkadaşını döverek öldürdü         
20:02
Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar hakkında yakalama kararı çıkarıldı Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar hakkında yakalama kararı çıkarıldı         
19:59
Fenerbahçeli Ozan Tufan'a verilen 2 maçlık men cezası 1 maça indirildi Fenerbahçeli Ozan Tufan'a verilen 2 maçlık men cezası 1 maça indirildi         
19:52
Son Dakika: İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi Son Dakika: İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi         
19:46
Türk Hava Yolları, ABD uçuşlarına başlıyor Türk Hava Yolları, ABD uçuşlarına başlıyor         
19:45
Son Dakika: Türkiye'de 19 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti, 1214 yeni tanı kondu Son Dakika: Türkiye'de 19 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti, 1214 yeni tanı kondu         
19:43
Trablus'ta yerleştirilen mayınların tamamının Rus yapımı olduğu ortaya çıktı Trablus'ta yerleştirilen mayınların tamamının Rus yapımı olduğu ortaya çıktı         
19:42
Yunanistan ateşle oynuyor! Genelkurmay Başkanı Floros'tan Türkiye'ye bir küstah tehdit daha Yunanistan ateşle oynuyor! Genelkurmay Başkanı Floros'tan Türkiye'ye bir küstah tehdit daha         
19:04
Tarım alanları istila eden çekirgelerin ardından Batman'da etçil çekirge ortaya çıktı Tarım alanları istila eden çekirgelerin ardından Batman'da etçil çekirge ortaya çıktı         
18:58
"Bırakmam seni" kampanyasına destek olan iki Beşiktaş taraftarının mektubu müzede sergilenecek         
18:58
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara uyardı: Kasım-Aralık aylarında koronavirüs vakaları artabilir Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara uyardı: Kasım-Aralık aylarında koronavirüs vakaları artabilir         
18:49
PSG'li Neymar, sözleşme fesihi nedeniyle 50 milyon TL ödeyecek PSG'li Neymar, sözleşme fesihi nedeniyle 50 milyon TL ödeyecek         
18:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2020 23:15:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şevket Salik, Yeni Malatyaspor başkanlığına aday! "5 milyon dolar bankada hazır..." - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei