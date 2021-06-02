Şevkin: "Ayçiçeği tüketimini üreterek karşılamalıyız" - Son Dakika

Şevkin: "Ayçiçeği tüketimini üreterek karşılamalıyız"

CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, ayçiçeği ürününün tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de gıdasal açıdan büyük önem taşıdığını belirterek, "Ayçiçeği tüketimini üreterek karşılamalıyız" dedi.

CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, ayçiçeği ürününün tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de gıdasal açıdan büyük önem taşıdığını belirterek, "Ayçiçeği tüketimini üreterek karşılamalıyız" dedi.

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Yoğun emekle hasat dönemi beklenen ayçiçeği tarlalarını gezen, üründe bu yıl yüksek rekolte beklendiğini kaydeden Dr. Şevkin, son verilere göre Türkiye'de 3 milyon tonluk tüketime ve ihtiyaca karşılık üretimin ancak bu miktarın yarısından biraz fazla olabildiğini söyledi.


Yağlık tohumların gıda yönünden taşıdığı önemin özellikle Covid-19 salgınından sonra giderek arttığını dile getiren Dr. Şevkin, "Ülkemiz tarım üretimi konusunda çok büyük bir avantaja sahip. Bu avantaj iyi değerlendirilmeli ve ayçiçeği tüketimini kendisi üreterek karşılamalıdır. Ancak gelinen noktada ayçiçeğinin yüzde 40'ı, soyanın yüzde 95'i ithalat yoluyla karşılanabiliyor" dedi.


2020 yılı verilerine göre 6 milyon 750 bin dekar alandan 1 milyon 950 bin ton ürün elde edildiğini kaydeden Dr. Şevkin, "Ayçiçeğinin yeterlilik oranı bu yıl yüzde 66 olarak gerçekleşmiş. Yurtiçi ve yurt dışı piyasaları, üretim miktarımızı ve tüketim miktarımızı, stok yönetimini ve verim durumumuzu yakından takip ederek üretimi arttırıcı, üreticiyi koruyacak ve yönlendirecek tedbirler alınmalıdır" şeklinde konuştu. - ADANA

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Türkiye, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 12:34 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Şevkin: 'Ayçiçeği tüketimini üreterek karşılamalıyız' - Son Dakika Ekonomi
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