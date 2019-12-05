Son Dakika Haberleri: Sevkiyat kamyonu çöken yolda mahsur kaldı
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Sevkiyat kamyonu çöken yolda mahsur kaldı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir markete ürün getiren sevkiyat kamyonu, yolun çökmesi sonucu mahsur kaldı.

Sevkiyat kamyonu çöken yolda mahsur kaldı, System.String[]

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir markete ürün getiren sevkiyat kamyonu, yolun çökmesi sonucu mahsur kaldı.


Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen olayda 59 ZB 772 plakalı kamyon sürücüsü Fatih Baycan, mal yüklemek üzere bir market önüne park etti. Asfalt yolda ürünlerini boşaltan Baycan, bir anda yolun çökmesi sonucu kamyonun mahsur kaldığını belirtti. Mahsur kalan araç kamyon şoförü ve çevredekilerin yardımı ile bulunduğu noktadan kurtarıldı.


"Kendi çabalarımızla kurtardık"


Etrafta herhangi bir uyarı tabelası olmadığını da söyleyen Fatih Baycan, "Kapaklı'da bir markete mal getirdim. Arabam, yolun çökmesi sonucu mahsur kaldı. Yetkililere sesleniyorum; burada herhangi bir uyarı levhası yok. 1 saatlik uğraş sonucu arabamızı kendi çabalarımızla bulunduğu yerden çıkardık. Yol şu an bozuk vaziyette. İnşallah başka kimse mağdur olmaz" dedi. - TEKİRDAĞ

Bahçelievler Mahallesi, Tekirdağ, Kapaklı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:18 Kaynak: İHA
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