Son Dakika Haberleri: Sevkten Dönen Ambulans Kaza Yaptı: 3 Yaralı

Sevkten Dönen Ambulans Kaza Yaptı: 3 Yaralı

53 dakika önce

Kırşehir'den İstanbul'a hasta sevki yapan ambulans dönüş yolunda kaza yaptı.

Sevkten Dönen Ambulans Kaza Yaptı: 3 Yaralı, System.String[]
Kırşehir'den İstanbul'a hasta sevki yapan ambulans dönüş yolunda kaza yaptı.

Alınan bilgiye göre C.U., yönetimindeki 40 EF 385 plakalı ambulans Bolu yolunda buzlanma etkisi ile kaza yaptı. Kaza da ambulansta bulunan S.E., ve sağlık memuru H.M., hafif şekilde yaralandı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu bilgisine ulaşılırken yaşanan kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:06 Kaynak: İHA

İstanbul, Kırşehir, 3. Sayfa
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