Sevkten Dönen Ambulans Kaza Yaptı: 3 Yaralı
1 saat önce
Kırşehir'den İstanbul'a hasta sevki yapan ambulans dönüş yolunda kaza yaptı.
Kırşehir'den İstanbul'a hasta sevki yapan ambulans dönüş yolunda kaza yaptı.
Alınan bilgiye göre C.U., yönetimindeki 40 EF 385 plakalı ambulans Bolu yolunda buzlanma etkisi ile kaza yaptı. Kaza da ambulansta bulunan S.E., ve sağlık memuru H.M., hafif şekilde yaralandı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu bilgisine ulaşılırken yaşanan kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KIRŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA
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