Köpeğin çocuğa saldırdığı anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Sevmek istediği köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı - Son Dakika

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