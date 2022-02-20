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SEVMEK İSTEDİĞİ PİTBULL MELEZİ, HASTANELİK ETTİ - Son Dakika

SEVMEK İSTEDİĞİ PİTBULL MELEZİ, HASTANELİK ETTİ

20.02.2022 11:03

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde komşusunun bahçesine giden Hüseyin Çınar Avcı (6), zincirle bağlı Pitbull melezi köpeği sevmek isterken saldırısına uğradı.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde komşusunun bahçesine giden Hüseyin Çınar Avcı (6), zincirle bağlı Pitbull melezi köpeği sevmek isterken saldırısına uğradı. Çınar yaralanırken, babası Mehmet Avcı köpeğin sahibinden şikayetçi oldu.

Bayraklı'da Hüseyin Çınar Avcı ile ablası Zeynep Avcı (9), 18 Şubat saat 14.00 sıralarında komşuları A.H.Ö.'nün Doğançay Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil evinin bahçesine gitti. Hüseyin Çınar Avcı, burada zincirle bağlı Pitbull melezi cinsi köpeği sevmek istedi. Ancak, köpek bir anda Avcı'ya saldırdı. Baş, kol ve kulağından yaralanıp, feryat eden Hüseyin Çınar Avcı'nın yardımına anneannesi ile köpeğin sahibi A.H.Ö. koştu. A.H.Ö., köpeğini kuyruğundan çekerek çocuğu kurtardı.

'BAŞIMDAN KAN AKMAYA BAŞLADI'

İhbarla gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından çocuğu, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada başına dikiş atılıp, yırtık meydana gelen kol ve kulağının da tedavisi yapılan Avcı, taburcu edildi. Mehmet Avcı, oğluna saldıran köpeğin sahibinden şikayetçi oldu. Yaşadığı korku dolu anları anlatan Hüseyin Avcı, Köpeği sevmek istedim. Ancak, bana saldırdı. Başımdan kan akmaya başladı. Çok korktum. Anneannem ve köpeğin sahibi geldi. İçlerinden biri köpeği kuyruğundan çekip, beni kurtarmış dedi.

'OĞLUM BÜYÜK TRAVMA GEÇİRİYOR'

Oğlunun yaşadığı olay nedeniyle travma yaşadığını belirten Mehmet Avcı ise şöyle konuştu Sadece onun değil, annesinin ve benim de psikolojimiz bozuldu. Oğlumun şu an acı çektiğini biliyorum. Sağlık durumu iyi değil. Haberi ilk aldığımda köpek ısırdığını bilmiyordum. Bir hayvansever olarak köpeğin sahibinden şikayetçi oldum. Çocuklarım da hayvanları çok sever. Bu tür saldırgan köpeklerin insanların ve özellikle çocukların çevresinde olmaması gerekiyor. Köpeğin ağızlığının takılı olması ve insanlara ulaşamayacak şekilde bağlanması gerektiğini düşünüyorum. Bu sadece bizim başımıza gelmedi, ilk değil. Haberlerde sürekli görüyoruz, bu duruma bir önlem alınmasını istiyoruz. Bugün benim başıma geldi, yarın sizin başınıza gelmesin. Allah'tan ucuz atlattık, inşallah bir daha böyle bir şey yaşanmaz diye konuştu.

SEVMEK İSTEDİĞİ PİTBULL MELEZİ, HASTANELİK ETTİ
SEVMEK İSTEDİĞİ PİTBULL MELEZİ, HASTANELİK ETTİ
SEVMEK İSTEDİĞİ PİTBULL MELEZİ, HASTANELİK ETTİ

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SEVMEK İSTEDİĞİ PİTBULL MELEZİ, HASTANELİK ETTİ SEVMEK İSTEDİĞİ PİTBULL MELEZİ, HASTANELİK ETTİ İzmir'deki depremde ölen ikizler anısına 'Çikolata Atölyesi' düzenlendi İzmir'deki depremde ölen ikizler anısına "Çikolata Atölyesi" düzenlendi Beşir Derneğinin 'İyilik Treni' ile Afganistan'a ulaşan yardımlar dağıtılıyor Beşir Derneğinin "İyilik Treni" ile Afganistan'a ulaşan yardımlar dağıtılıyor

Hüseyin Çınar, Mehmet Avcı, Pitbull, Çınar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SEVMEK İSTEDİĞİ PİTBULL MELEZİ, HASTANELİK ETTİ - Son Dakika


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