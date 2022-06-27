Sevmek Zamanı 2. Bölüm 3. Fragmanı | "Aşık olmadığın birine alışmaya çalışma!" - Son Dakika
Üye Girişi

Sevmek Zamanı 2. Bölüm 3. Fragmanı | "Aşık olmadığın birine alışmaya çalışma!"

27.06.2022 09:43

#SevmekZamanı Pazartesi 20.00'de #atv'deOyuncular: İlhan Şen (Kağan), Deniz Işın (Firuze), Toprak Can Adıgüzel (Feryat), Serenay Aktaş (Leyla), Çağdaş Onur Öztürk (Taner), Nimet İyigün (Zeynep), Onur Gözeten (Ömer), Beran Soysal (Mehmet), Muttalip Müjdeci (Muhsin), Derya Pınar Ak (Çiğdem),...

#SevmekZamanı Pazartesi 20.00'de #atv'de

Oyuncular: İlhan Şen (Kağan), Deniz Işın (Firuze), Toprak Can Adıgüzel (Feryat), Serenay Aktaş (Leyla), Çağdaş Onur Öztürk (Taner), Nimet İyigün (Zeynep), Onur Gözeten (Ömer), Beran Soysal (Mehmet), Muttalip Müjdeci (Muhsin), Derya Pınar Ak (Çiğdem), Ozan Yiğit (Serdar), Zeynep Oymak (Bahar)

Sevmek Zamanı YouTube Kanalına Abone Ol: http://atv.link/sevmek Sevmek Zamanı Facebook: https://www.facebook.com/sevmekzamaniatv

Sevmek Zamanı Twitter: https://twitter.com/sevmekzamaniatv

Sevmek Zamanı Instagram: https://www.instagram.com/sevmekzamaniatv

atv YouTube kanalına abone olun: http://atv.link/abone

YORUMLAR
500
25 Haziran 2022 Atv Yayın Akışı 25 Haziran 2022 Atv Yayın Akışı
Kaynak: DailyMotion.com

Sevmek Zamanı, Zeynep Onur, İlhan Şen, TV, Son Dakika

Son Dakika TV Sevmek Zamanı 2. Bölüm 3. Fragmanı | 'Aşık olmadığın birine alışmaya çalışma!' - Son Dakika

Bu haber DailyMotion.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. DailyMotion.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı DailyMotion.com kurumudur.

Son Dakika
10:01 Taksici, kendisine "sür lan" diyen yolcuya sopayla saldırdı! O anlar çevredeki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı
09:49 7 aylık hamile Gupse Özay'dan karnı burnunda poz geldi! Kısa sürede gündem oldu
09:24 İnebolu'da sele teslim oldu! Vatandaşlara "Dükkan açmayın, üst katlara çıkın" uyarısı yapıldı
09:23 Adana'da 38 kişi PKK operasyonu kapsamında gözaltına alındı! Aralarında HDP'li yöneticiler ve Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı da var
09:20 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Selman'ın gelişi dış politikada bir U dönüşü müdür?" sorusuna yanıt: Kaşıkçı cinayetine kadar bir sorunumuz yoktu
09:16 Sabancı çiftinin düğününe 7 katlı pasta damga vurdu! Dev pastayı kılıçla kestiler
09:14 Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan evlilik öncesi son viraj! Kız isteme ve nişan töreni düzenlendi
09:11 Putin, Ukrayna işgali sonrası ilk kez yurt dışına çıkıyor: Tacikistan ve Türkmenistan'ı ziyaret edecek
09:03 BDDK'nın kredi kararı sonrası dolar keskin düşüşe geçti! 16.09 liraya kadar geriledi
08:59 Sabancı çiftinden görkemli düğün! Ünlü isimler şıklıklarıyla göz kamaştırdı...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2022 10:11:08. #1.13#
SON DAKİKA: Sevmek Zamanı 2. Bölüm 3. Fragmanı | "Aşık olmadığın birine alışmaya çalışma!" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement