Sevmek Zamanı 4. Bölüm Fragmanı | "Sonun annem gibi mi olsun istiyorsun Firuze?" - Son Dakika
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Sevmek Zamanı 4. Bölüm Fragmanı | "Sonun annem gibi mi olsun istiyorsun Firuze?"

05.07.2022 09:43

#SevmekZamanı Pazartesi 20.00'de #atv'deOyuncular: İlhan Şen (Kağan), Deniz Işın (Firuze), Toprak Can Adıgüzel (Feryat), Serenay Aktaş (Leyla), Çağdaş Onur Öztürk (Taner), Nimet İyigün (Zeynep), Onur Gözeten (Ömer), Beran Soysal (Mehmet), Muttalip Müjdeci (Muhsin), Derya Pınar Ak (Çiğdem),...

#SevmekZamanı Pazartesi 20.00'de #atv'de

Oyuncular: İlhan Şen (Kağan), Deniz Işın (Firuze), Toprak Can Adıgüzel (Feryat), Serenay Aktaş (Leyla), Çağdaş Onur Öztürk (Taner), Nimet İyigün (Zeynep), Onur Gözeten (Ömer), Beran Soysal (Mehmet), Muttalip Müjdeci (Muhsin), Derya Pınar Ak (Çiğdem), Ozan Yiğit (Serdar), Zeynep Oymak (Bahar)

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Başarılı oyuncu İlhan Şen, yeni sevgilisiyle kameralara takıldı Başarılı oyuncu İlhan Şen, yeni sevgilisiyle kameralara takıldı
Kaynak: DailyMotion.com

Sevmek Zamanı, Zeynep Onur, İlhan Şen, TV, Son Dakika

Son Dakika TV Sevmek Zamanı 4. Bölüm Fragmanı | 'Sonun annem gibi mi olsun istiyorsun Firuze?' - Son Dakika

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