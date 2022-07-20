Sevmek Zamanı 5. Bölüm 2. Final Fragmanı | "Ben bu aşkı tek başıma da yaşarım" - Son Dakika
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Sevmek Zamanı 5. Bölüm 2. Final Fragmanı | "Ben bu aşkı tek başıma da yaşarım"

20.07.2022 11:43

#SevmekZamanı Pazartesi final bölümüyle 20.00'de #atv'deOyuncular: İlhan Şen (Kağan), Deniz Işın (Firuze), Toprak Can Adıgüzel (Feryat), Serenay Aktaş (Leyla), Çağdaş Onur Öztürk (Taner), Nimet İyigün (Zeynep), Onur Gözeten (Ömer), Beran Soysal (Mehmet), Muttalip Müjdeci (Muhsin), Derya Pınar...

#SevmekZamanı Pazartesi final bölümüyle 20.00'de #atv'de

Oyuncular: İlhan Şen (Kağan), Deniz Işın (Firuze), Toprak Can Adıgüzel (Feryat), Serenay Aktaş (Leyla), Çağdaş Onur Öztürk (Taner), Nimet İyigün (Zeynep), Onur Gözeten (Ömer), Beran Soysal (Mehmet), Muttalip Müjdeci (Muhsin), Derya Pınar Ak (Çiğdem), Ozan Yiğit (Serdar), Zeynep Oymak (Bahar)

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18 Temmuz 2022 Atv Yayın Akışı 18 Temmuz 2022 Atv Yayın Akışı
Kaynak: DailyMotion.com

Sevmek Zamanı, Zeynep Onur, İlhan Şen, TV, Son Dakika

Son Dakika TV Sevmek Zamanı 5. Bölüm 2. Final Fragmanı | 'Ben bu aşkı tek başıma da yaşarım' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sevmek Zamanı 5. Bölüm 2. Final Fragmanı | "Ben bu aşkı tek başıma da yaşarım" - Son Dakika
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