#SevmekZamanı Pazartesi 20.00'de #atv'de
Oyuncular: İlhan Şen (Kağan), Deniz Işın (Firuze), Toprak Can Adıgüzel (Feryat), Serenay Aktaş (Leyla), Çağdaş Onur Öztürk (Taner), Nimet İyigün (Zeynep), Onur Gözeten (Ömer), Beran Soysal (Mehmet), Muttalip Müjdeci (Muhsin), Derya Pınar Ak (Çiğdem), Ozan Yiğit (Serdar), Zeynep Oymak (Bahar)
Sevmek Zamanı YouTube Kanalına Abone Ol: http://atv.link/sevmek Sevmek Zamanı Facebook: https://www.facebook.com/sevmekzamaniatv
Sevmek Zamanı Twitter: https://twitter.com/sevmekzamaniatv
Sevmek Zamanı Instagram: https://www.instagram.com/sevmekzamaniatv
atv YouTube kanalına abone olun: http://atv.link/abone
Son Dakika › TV › Sevmek Zamanı 5. Bölüm Final Fragmanı | 'Sen yıkılırsan biz enkaz altında kalırız' - Son Dakika