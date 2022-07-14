Sevmek Zamanı 5. Bölüm Final Fragmanı | "Sen yıkılırsan biz enkaz altında kalırız" - Son Dakika
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Sevmek Zamanı 5. Bölüm Final Fragmanı | "Sen yıkılırsan biz enkaz altında kalırız"

14.07.2022 10:43

#SevmekZamanı Pazartesi 20.00'de #atv'deOyuncular: İlhan Şen (Kağan), Deniz Işın (Firuze), Toprak Can Adıgüzel (Feryat), Serenay Aktaş (Leyla), Çağdaş Onur Öztürk (Taner), Nimet İyigün (Zeynep), Onur Gözeten (Ömer), Beran Soysal (Mehmet), Muttalip Müjdeci (Muhsin), Derya Pınar Ak (Çiğdem),...

#SevmekZamanı Pazartesi 20.00'de #atv'de

Oyuncular: İlhan Şen (Kağan), Deniz Işın (Firuze), Toprak Can Adıgüzel (Feryat), Serenay Aktaş (Leyla), Çağdaş Onur Öztürk (Taner), Nimet İyigün (Zeynep), Onur Gözeten (Ömer), Beran Soysal (Mehmet), Muttalip Müjdeci (Muhsin), Derya Pınar Ak (Çiğdem), Ozan Yiğit (Serdar), Zeynep Oymak (Bahar)

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Kaynak: DailyMotion.com

Sevmek Zamanı, Zeynep Onur, İlhan Şen, TV, Son Dakika

Son Dakika TV Sevmek Zamanı 5. Bölüm Final Fragmanı | 'Sen yıkılırsan biz enkaz altında kalırız' - Son Dakika

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