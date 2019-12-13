"Sevmekten Öldü Desinler" Ankara izleyicisiyle buluştu

Başrollerini Hande Subaşı, Hakan Bilgin, Bülent Alkış, Serdar Yeğin'in paylaştığı, "Sevmekten Öldü Desinler" isimli tiyatro oyunu Ankara izleyicisiyle buluştu.

Oyuncular Bülent Alkış, Hakan Bilgin, Hande Subaşı ve Serdar Yeğin, eserin MEB Şura Salonu'ndaki temsili öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Sevmekten Öldü Desinler"in genç ve ödüllü yazar Murat Mahmut Yazıoğlu'nun bir oyunu olduğunu ve yönetmen Ebru Kara tarafından sahneye taşındığını anlatan Bülent Alkış, "Şu an dokuzuncu oyunumuzu oynuyoruz. Seyircimizin bize geri dönüşü sıcak ve olumlu." diye konuştu.

Oyunun hem müzik hem hikaye anlatım biçimi olarak farklı bir yorum ile sunulduğunu belirten Alkış, tiyatronun ölmeyen ve bütün sanat dallarını da kapsayan bir sanat olduğunu dile getirdi. Alkış, oyuncu olmak isteyen tüm gençlere de bunu tiyatro ile başlayarak öğrenmeleri tavsiyesinde bulundu.

"Çok güzel, naif, bizden bir film Cep Herkülü Naim"

Rol aldığı "Cep Herkülü Naim" filmiyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Alkış, Naim Süleymanoğlu'nun hayatının, spordaki başarısının yanı sıra Bulgaristan Türklerinin ülkeye gelişi ve zulümden kurtuluşuna da ışık tuttuğunu söyledi.

Filmde de tüm bunların anlatıldığını dile getiren Alkış, şöyle konuştu:

"Naim Süleymanoğlu'nu birçoğumuz sadece sporcu ya da halterci olarak tanıyor. Bu film onun hikayesinin ne kadar derin ne kadar evrensel olduğunu anlatıyor. Sadece kendi ağırlığının 3 katından fazlasını kaldırabilen bir küçük dev adam değil aynı zamanda tüm dünyaya örnek olacak bir dava adamı olduğunu da göstermiş oldu."

"Ankara'nın seyircisi bizim için çok önemli ve değerli"

Oyuncu Hakan Bilgin de ekip olarak çok uyumlu olduklarını vurgulayarak şunları söyledi:

"Tiyatro bizim kıymetlimiz. Kendimi geliştirmek için dans, şarkı çalışmaları yaptım. Nasıl olduğunu seyirciye bırakıyorum. Sahneden gördüğüm kadarıyla seyirci de beğendi. Oyun çok keyifli. Seyirciyi sıkmadan, yormadan, film seyreder gibi biten, insanlarda hoş bir sada bırakan keyifli bir iş yaptık. Ankara hep beni strese sokan bir yer çünkü Ankara seyircisi eğer bir oyunu beğenirse o oyun iyi bir oyundur diye bizim yıllardır var olan bir ön yargımız vardır. Mesela İstanbul'da seyirci değişir başka bir ilde seyirci değişir ama Ankara'da aynı kültürde izleyici izlediği için Ankara'nın seyircisi bizim için çok önemli ve değerli, bizde heyecanla oyun saatini bekliyoruz."

Serdar Yeğin ise oyunun metnini eline aldığında çok heyecanlandığını belirterek ortaya çok kaliteli bir iş çıktığını ve ekip olarak aile gibi olduklarını dile getirdi.

Hande Subaşı da "Çok keyif alarak okuduğum ve keyif alarak oynadığım bir oyun. Ankara'da oynamaktan da mutluyuz. Teşekkürler." dedi.

İki perdelik oyunun hikayesi

"Sevmekten Öldü Desinler" adlı oyunda İstanbul'un kenar mahallerinden pavyon ışıklarına uzanan bir hikaye sahneye aktarılıyor. Yeşilçam filmlerinden arabesk şarkılara bol kahkahalı iki perdelik oyunda kahramanların şehrin gölgesinde asla kaybolmayacak hayallerine yer veriliyor.

Dekor tasarımı Candan Tuna Günay, kostüm tasarımı Candan Günay, ışık tasarımı Yakup Çartık, dans ve hareket düzeni Yeşim Alıç'a ait oyunun müzik direktörlüğünü Orhan Enes Kuzu yapıyor. Oyunda Hande Subaşı, Hakan Bilgin, Bülent Alkış, Serdar Yeğin ile dönüşümlü olarak Canan Atalay ve Ceren Taşçı rol alıyor.