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'Sevmekten Öldü Desinler' tiyatro severlerle buluşuyor

7 saat önce

Sezonun en çok konuşulan oyunlardan olan 'Sevmekten Öldü Desinler', yarın saat 20.30'da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde sahnelenecek.

'Sevmekten Öldü Desinler' tiyatro severlerle buluşuyor, System.String[]

Sezonun en çok konuşulan oyunlardan olan 'Sevmekten Öldü Desinler', yarın saat 20.30'da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde sahnelenecek.

Yönetmen koltuğunda Ebru Kara'nın oturduğu müzikli oyunun başrollerini; Hande Subaşı, Hakan Bilgin, Bülent Alkış, Serdar Yeğin, Canan Atalay ve Ceren Taşçı paylaşıyor.

Murat Mahmutyazıcıoğlu'nun kaleme aldığı anti-melodram tarzındaki oyun, İstanbul'un kenar mahallerinden pavyon ışıklarına uzanıyor. Özlenen Yeşilçam filmlerinden, arabesk şarkılara, biraz müzik, biraz hüzün, bolca kahkaha ile Gönül, Mustafa, Hamdi, Sevda, Ahmet'in şehrin gölgesinde asla kaybolmayacak hayallerini anlatıyor.


Donald Trump, Yönetmen, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 03:43 Kaynak: DHA
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