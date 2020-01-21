'Sevmiyorum' diyen sevgilisine kızan kadın, neden olduğu kazada ağır yaralandı - Son Dakika
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'Sevmiyorum' diyen sevgilisine kızan kadın, neden olduğu kazada ağır yaralandı

13 dakika önce

BURSA'nın İznik ilçesinde, "Seni sevmiyorum" diyen sevgilisine kızan kadının direksiyonunu kırdığı otomobil, karşı yönden gelen kamyonet ile çarpıştı.

'Sevmiyorum' diyen sevgilisine kızan kadın, neden olduğu kazada ağır yaralandı, System.String[]

BURSA'nın İznik ilçesinde, "Seni sevmiyorum" diyen sevgilisine kızan kadının direksiyonunu kırdığı otomobil, karşı yönden gelen kamyonet ile çarpıştı. Kazada kadın ağır, sevgilisi hafif yaralandı. Kazı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında İznik ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre M.T. (39) ile G.A. adlı kadın (44) seyir halindeki otomobil içinde tartışmaya başladı. G.A., kendisinden 5 yaş küçük olan M.T.'nin "Seni sevmiyorum" sözlerine kızarak, sevgilisinin kullandığı 34 VLG 14 plakalı otomobilin direksiyonunu sola kırdı. Otomobil, karşı yönden gelen S.B. idaresindeki 16 H 1579 plakalı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada G.A. ağır,  M.T. ise hafif yaralandı. Görgü tanıklarının ifadesine göre, G.A. "Bırakın ölmek istiyorum" diye bağırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, sürücü M.T.'nin 1.12 promil alkollü olduğu belirlindi.

Kazada ağır yaralan ve Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen G.A.'nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Sağlık durumu iyi olan M.T.'ye ise 'alkollü araç kullanmak' ve 'trafiği tehlikeye atmak' suçundan işlem uygulandı.


İznik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:24 Kaynak: DHA
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