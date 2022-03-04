Şevval Çakıroğlu'nun ilk sergisi "Evrene Dair" açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Şevval Çakıroğlu'nun ilk sergisi "Evrene Dair" açıldı

04.03.2022 14:45
Şevval Çakıroğlu'nun ilk sergisi "Evrene Dair" açıldı

Genç ressam Şevval Çakıroğlu'nun ilk kişisel sergisi "Evrene Dair", sanatseverlerle buluştu.

Genç ressam Şevval Çakıroğlu'nun ilk kişisel sergisi "Evrene Dair", sanatseverlerle buluştu.

Galeri Apollon'un ev sahipliği yaptığı sergiye ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Çakıroğlu, sergiyle aynı ismini taşıyan bir özel koleksiyon hazırladığını söyledi.

Çakıroğlu, gökyüzüne karşı özel olarak bir ilgi duyduğunu belirterek ilhamını da yine gökyüzünden aldığını ve "Evrene Dair" serisi üzerine uzun süredir bir çalışma yaptığını anlattı.

Sergiye dört buçuk aydır hazırlandığını dile getiren Çakıroğlu, "İlk başta aklımda sadece 10 eserlik bir seri olarak vardı. Daha sonra içimdeki heyecanı durduramadığım için eser sayısını 15 yapmak istedim. Bunları yaparken 'Geceye Dair' serime de başlamıştım. Bu anlamda sergide her iki serimden de eserler olsun istedim." dedi.

Şevval Çakıroğlu çocukluğundan beri çizim yaptığını fakat asıl mesleğinin stilistlik olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Kendi işimi yaparken bir yandan evde her zaman resim yapıyordum. Daha sonra çevremden iyi tepkiler almaya başladım. Tablolarımı başka insanların da görmesi gerektiğini söylediklerinde, sosyal medyadan bunları paylaştım ve inanılmaz bir ilgiyle karşılaştım. Bu anlamda daha sonra bir karma sergiye katıldım ve orada da değerlendirmeler güzeldi. En sonunda da kişisel sergi açmak istedim. Güzel bir süreç ve benim için çok heyecanlıydı. Bu sergide olmak benim için çok anlamlı. Çok gururlu ve heyecanlı hissediyorum. Resim yapmak gerçekten benim en büyük tutkum. Resim yaparken hem en dibi görüyorum, kayboluyorum hem de bulunmak istiyorum. Gerçekten resimle var oluyorum diyebilirim."

Serginin açılışına ayrıca sanat ve siyaset dünyasından birçok isim konuk oldu.

Toplam 20 eserin yer aldığı sergi 6 Mart'a kadar açık kalacak.

YORUMLAR
500
Tabloları Kaldığı Huzurevinin Duvarlarını Süslüyor Tabloları Kaldığı Huzurevinin Duvarlarını Süslüyor 'PARANTEZ KIZLAR' RESİM SERGİSİ BODRUM'DA 'PARANTEZ KIZLAR' RESİM SERGİSİ BODRUM'DA

Ressam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şevval Çakıroğlu'nun ilk sergisi 'Evrene Dair' açıldı - Son Dakika


Son Dakika
14:48 Yusuf Yazıcı savaş yüzünden Rusya'dan ayrılıp Türkiye'ye dönebilir!
14:45 Digitürk, TFF'nin kafa karıştırıcı yayın ihalesindeki gerçekleri ortaya çıkardı
14:44 2022 fitre miktarı açıklandı! Kişi başı 40 TL olacak
14:37 İlişkileri normalleştirme çağrısı yapan Putin: Eylemlerimiz yalnızca dostça olmayan adımlara yanıt olacak
14:29 Putin muhalifi ünlü Rus satranççı Garry Kasparov: Putin durdurulmalı, yoksa bir sonraki hedefi nükleer silahlarıyla NATO olacak
14:27 Kılıçdaroğlu'ndan holdinglere oligark benzetmesi: Eyy yerel oligarklar, size de huzur yok
14:16 Üretici ile market arasındaki fiyat farkı 4 katı geçti! Rekor yüzde 64,58 zam ile karnabaharda
14:05 Üzerinde Türkçe ibare bulunmayan gizemli kargo aracı, Gaziantep'te endişe yarattı
13:59 Sinan Akçıl ile boşanma kararı alan Burcu Kıratlı, yeni erkek arkadaşıyla görüntülendi!
13:58 Galatasaray'da Kerem'e teklif yağıyor! Rekor bonservisle gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 14:54:08. #1.11#
SON DAKİKA: Şevval Çakıroğlu'nun ilk sergisi "Evrene Dair" açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement