Şevval İlayda Tarhan'dan Avrupa Rekoru
22 dakika önce
Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda Şevval İlayda Tarhan, gençler Avrupa rekorunu kırdı.
Havalı Silahlar Avrupa
Şampiyonası'nda Şevval İlayda Tarhan, gençler Avrupa rekorunu kırdı.
Avcılık ve Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hırvatistan
'da düzenlenen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası 10 metre Havalı Tabanca Genç
Bayanlar kategorisinde yarışan milli sporcu Şevval İlayda Tarhan, gençler Avrupa rekorunu da kırarak altın madalya kazandı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:55 Kaynak: AA
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