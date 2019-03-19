Son Dakika Haberleri: Şevval İlayda Tarhan'dan Avrupa Rekoru

Şevval İlayda Tarhan'dan Avrupa Rekoru

22 dakika önce

Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda Şevval İlayda Tarhan, gençler Avrupa rekorunu kırdı.

Şevval İlayda Tarhan'dan Avrupa Rekoru, System.String[]
Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda Şevval İlayda Tarhan, gençler Avrupa rekorunu kırdı.

Avcılık ve Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hırvatistan'da düzenlenen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası 10 metre Havalı Tabanca Genç Bayanlar kategorisinde yarışan milli sporcu Şevval İlayda Tarhan, gençler Avrupa rekorunu da kırarak altın madalya kazandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:55 Kaynak: AA

Hırvatistan, Avrupa, Spor
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