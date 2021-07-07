İş insanı Kerem Kamışlı ile aşk yaşamaya başlayan Şevval Şahin'den şaşırtan bir hamle geldi.

Şevval Şahin , geçtiğimiz haftalarda Yiğit Marcus Aral ile olan beraberliğini noktalamıştı.

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