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Şevval Şahin'den yeni sevgilisini denize atan Marcus Aral'la ilgili ilk açıklama: Yasal yollara başvurdum - Son Dakika

Şevval Şahin'den yeni sevgilisini denize atan Marcus Aral'la ilgili ilk açıklama: Yasal yollara başvurdum

26.06.2021 00:10

Ünlü model Şevval Şahin'in eski sevgilisi Yiğit Marcus Aral'ın kıskançlık yüzünden Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı sandalyeyle birlikte denize atmıştı. Olayla ilgili ilk açıklamayı yapan Şahin, "Dışarıdan çok komik görünen bu olay unutmayın ki bana yapılan büyük bir psikolojik şiddet. İlişkimizin başta bitme sebeplerinden en büyüğü de maalesef bu tarz agresyon problemlerinin olması. Bu olaydan sonra artık güvende hissetmediğim için yasal yollara da başvurdum" dedi.

Miss Turkey 2018 güzellik yarışmasını birincisi Şevval Şahin, aşk yaşadığı yazılımcı Yiğit Marcus Aral ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayırmıştı. Ayrılık sonrası kısa sürede toparlanan Şevval Şahin, dün akşam Sakıp Sabancı'nın yeğeni Emine Sabancı Kamışlı'nın oğlu Kerem Kamışlı ile Boğaz'da bir mekanda yemek yedi. Şahin, Kamışlı ile lüks bir mekanda yemek yediği sırada eski erkek arkadaşının gelmesi nedeniyle zor anlar yaşamıştı.

SANDALYEYLE DENİZE ATMIŞTI

Hızlı ve sinirli şekilde mekana giren Marcus Aral, gözlerini hemen eski sevgilisiyle Kerem Kamışlı'nın olduğu masaya çevirmişti. Koşar adımlarla masaya giden Aral, Şahin'in yanındaki Kamışlı'yı denize atmıştı. Hemen mekandaki garsonlar ve diğer müşterilerin yardımıyla denizden çıkarılan Kerem Kamışlı'nın neye uğradığını şaşırdığı görülmüştü.

Şevval Şahin'den yeni sevgilisini denize atan eski sevgilisiyle ilgili ilk açıklama: Yasal yollara başvurdum

"NE OLDU, DENİZE Mİ DÜŞTÜN"

Marcus Aral'ın Kerem Kamışlı'yı denize attıktan sonra kameralara yansıyan anlarda, imalı bir şekilde "Ne oldu, denize mi düştün" diye sormuştu. Şevval Sahin'in de eski sevgilisi Marcus'un daha fazla zarar vermemesi için Sabancı'nın önünde durmuştu.

Şevval Şahin'den yeni sevgilisini denize atan eski sevgilisiyle ilgili ilk açıklama: Yasal yollara başvurdum

MASALARINDA OTURUP SELFİE ÇEKMİŞ

Gündemde bomba etkisi yaratan olay sonrasında bugün yeni bir gelişme yaşanmıştı. Marcus'un çektiği bir selfie ortaya çıkmıştı. Fotoğrafta, Marcus'un dün akşam yaşanan olay öncesinde Şahin ve Kamışlı'nın masasında oturmuştu.

Şevval Şahin'den yeni sevgilisini denize atan eski sevgilisiyle ilgili ilk açıklama: Yasal yollara başvurdum

ŞAHİN'DEN İLK AÇIKLAMA

Yaşanan olay sonrasında Şevval Şahin ilk açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Şevval Şahin şunları yazdı:

"Öncelikle dün akşam yaşanan olayın şoku içerisindeyim. Bazı şeyleri netleştirmem gerekiyor. Marcus'la olan ilişkimi haftalar önce Miami'de bitirdim. Aslında bundan çok öncesine dayanan kalp kırıklıklarım da oldu. Ama insanın tabii ki de kopma süreci o kadar kolay olmayabiliyor. Ayrılıktan sonra her şeyin sakin kalması, sorunsuz bir ayrılık olması umuduyla onu arkadaşım olarak görmeye devam ettim. O zamandan beri er gün benimle olan ilişkisine devam etmek istedi. Bana ve kararıma saygı göstermedi. Tehditler de başlayınca onu engellemek zorunda kaldım. Özel hayatımı bu kadar anlatmak benim için gerçekten hiç kolay olmasa da olay maalesef buralara geldi.

"BU BANA YAPILMIŞ BİR PSİKOLOJİK ŞİDDET"

Olaydan bir gün önce Marcus ile ilişkimizin bitmesinin daha sağlıklı bir karar olduğunu tekrar konuşmak için haftalar sonra ilk defa halka açık bir yerde buluştum. Bana göre bu ilişkimizin içinde olması gereken bir konuşmaydı bu kadar yaşanmışlıklar varken. Sonunda bana ve çevremdeki insanlara zarar verecek hiçbir şey yapmayacağına ve arkadaş kalacağımıza söz verdi. Hatta bu beni günler sonra rahatlattı. Dışarıdan çok komik görünen bu olay unutmayın ki bana yapılan büyük bir psikolojik şiddet.

Şevval Şahin'den yeni sevgilisini denize atan eski sevgilisiyle ilgili ilk açıklama: Yasal yollara başvurdum

"YAŞANAN OLAY SON DAMLAYDI"

Dün yaşanan olay bardağı taşıran son damlaydı. Böyle bir saldırı kesinlikle uygun bir davranış değil. Bu sizce sağlıklı bir davranış biçimi mi? Bu yaşanan olayı basına veren de kendisi. İlişkimizin başta bitme sebeplerinden en büyüğü de maalesef bu tarz agresyon problemlerinin olması. Lütfen bu durumda fikir yürütürken bu ilişkinin birçok bilmediğiniz faktörleri olduğunu unutmayın. Bu olaydan sonra artık güvende hissetmediğim için yasal yollara da başvurdum. Gerekenler yapılıyor."

Şevval Şahin'den yeni sevgilisini denize atan eski sevgilisiyle ilgili ilk açıklama: Yasal yollara başvurdum
Şevval Şahin'den yeni sevgilisini denize atan Marcus Aral'la ilgili ilk açıklama: Yasal yollara başvurdum

Yiğit Marcus Aral, Şevval Şahin, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şevval Şahin'den yeni sevgilisini denize atan Marcus Aral'la ilgili ilk açıklama: Yasal yollara başvurdum - Son Dakika Magazin


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