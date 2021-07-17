Şevval Şahin ile Yiğit Marcus Aral ilişkisinde flaş gelişme...

Yiğit Marcus Aral, olaylı şekilde yarıldığı Şevval Şahin'le barıştığını resmen duyurdu. Aral, modelin kendisinden ayrıldığı dönem Kerem Kamışlı'yla çıktığı yemekte olay çıkarmıştı. Kamışlı ile Şahin'in yemek yediği mekana giden Aral, Kamışlı'yı sandalyeyle birlikte denize attığı görüntü uzun süre magazin gündemi meşgul etmişti. Daha sonra Aral'a set tepki gösteren Şahin, Instagram'dan, "Öncelikle yaşanan olayın şoku içerisindeyim. Bazı şeyleri netleştirmem gerekiyor. Marcus'la olan ilişkimi haftalar önce Miami'de bitirdim. Aslında bundan çok öncesine dayanan kalp kırıklıklarım da oldu. Ama insanın tabii ki de kopma süreci o kadar kolay olmayabiliyor. Ayrılıktan sonra her şeyin sakin kalması, sorunsuz bir ayrılık olması umuduyla onu arkadaşım olarak görmeye devam ettim. O zamandan beri her gün benimle olan ilişkisine devam etmek istedi. Bana ve kararıma saygı göstermedi. Tehditler de başlayınca onu engellemek zorunda kaldım. Özel hayatımı bu kadar anlatmak benim için gerçekten hiç kolay olmasa da olay maalesef buralara geldi. Olaydan bir gün önce Marcus ile ilişkimizin bitmesinin daha sağlıklı bir karar olduğunu tekrar konuşmak için haftalar sonra ilk defa halka açık bir yerde buluştum. Bana göre bu ilişkimizin içinde olması gereken bir konuşmaydı bu kadar yaşanmışlıklar varken. Sonunda bana ve çevremdeki insanlara zarar verecek hiçbir şey yapmayacağına ve arkadaş kalacağımıza söz verdi. Hatta bu beni günler sonra rahatlattı. Dışarıdan çok komik görünen bu olay unutmayın ki bana yapılan büyük bir psikolojik şiddet... Lütfen bu durumda fikir yürütürken bu ilişkinin birçok bilmediğiniz faktörleri olduğunu unutmayın. Bu olaydan sonra Bu olaydan sonra artık güvende hissetmediğim için yasal yollara da başvurdum. Gerekenler yapılıyor" açıklamasını yapmıştı.

Geçtiğimiz haftalarda bir mekanda yan yana görülen ikili, barışmayı Instagram'dan ilan etti. Aral, sevgilisi Şahin'le yemek yediği anı yayınladı. Aral, sevgilisini etiketleyerek, ilan etti.