Üye Girişi
Şevval Şahin'in sevgilisi tarafından denize atılan iş adamı Kerem Kamışlı ifade verdi - Son Dakika

Şevval Şahin'in sevgilisi tarafından denize atılan iş adamı Kerem Kamışlı ifade verdi

28.12.2021 16:12
Şevval Şahin'in sevgilisi tarafından denize atılan iş adamı Kerem Kamışlı ifade verdi

Ünlü model Şevval Şahin ile yemek yediği sırada Yiğit Marcus Aral tarafından denize atılan iş adamı Kerem Kamışlı'nın ifadeleri ortaya çıktı.

Ünlü model Şevval Şahin ile yemek yediği sırada Yiğit Marcus Aral tarafından denize atılan iş adamı Kerem Kamışlı'nın ifadeleri ortaya çıktı. Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne talimatla ifade veren Kamışlı, "Bana, 'görüşmeyeceksin bu kızla, seni bitiririm' dedi. Garsonu çağırdığımda ayağa kalktı. Küfür ederek sandalyeyle birlikte beni denize attı. Garsonlar masa örtülerini bana uzatmasalardı boğulurdum. Olay nedeniyle manevi zararım büyüktür" diyerek sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.

Üsküdar'da 24 Haziran 2021 tarihinde ünlü model Şevval Şahin ile yemek yiyen iş adamı Kerem Kamışlı'yı denize attığı gerekçesiyle "olası kast ile adam öldürmeye teşebbüs", "tehdit", "özel hayata ilişkin görüntüleri ve sesleri ifşa etmek" ve "hakaret" suçlarından 34 yıla kadar hapsi istenen Yiğit Marcus Aral'ın yargılandığı dava sürerken, müşteki Kerem Kamışlı'nın ifadeleri ortaya çıktı.

"Küfür ederek sandalyeyle birlikte beni denize attı"

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde talimatla ifadesi alınan müşteki Kamışlı, Şevval Şahin ile birlikte denize sıfır bir mekanda yemek yediklerini anlatarak, "Aradan yaklaşık 1 buçuk saat geçti. Sanık yanımıza geldi. Benim o sırada arkam dönüktü. Arkamdan gelerek bir anda yanıma oturdu. Ben bu şahsı tanımıyordum ancak Şevval'in suratından bir gariplik olduğunu anladım. Bu şahıs bana dönerek, 'sizin görüştüğünüzü duyuyordum, bir de gözlerimle göreyim diye buraya geldim. Şevval benim eski kız arkadaşım' dedi. Şevval hanım da kendisine 'ne yapıyorsun' burada diye çıkışmada bulundu. Ben de sanığa, 'burada bitmiş bir şey var. Beni neden bulunduğum ortama gelerek dahil ediyorsunuz. Bu muhabbeti aranızda çözün' dedim. Sanık da 'burada bitmemiş bir ilişki var, sen bu ilişkinin arasına girdin' gibi şeyler söyleyerek konuşmaya devam etti. Masadan kalkmasını rica ettim. Garsonu çağırdım. Bunun üzerine bana hitaben, 'görüşmeyeceksin bu kızla, seni bitiririm' dedi. Ben tekrar garsonu çağırdığımda ayağı kalktı, 'öyle mi' diyerek küfür edip sandalyeyle birlikte beni denize attı" ifadelerini kullandı.

"Masa örtülerini bana uzatmasalardı boğulurdum"

Denize düştükten sonra üzerine sandalye geldiğini anlatan Kamışlı, "Deniz derin ve akıntılıydı. Yüzme biliyorum, ancak derin ve akıntılı bir yerde çırpındım. Garsonlar da masa örtülerini birbirine bağlayarak tutunmam için bana attılar. 4-5 kişi çekerek beni dışarı aldı. Eğer o masa örtülerini bana uzatmamış olsalardı muhtemelen boğulurdum. Beni çıkarttıklarında şok içindeydim. O sırada sanık telefonuyla beni çekiyordu ve dalga geçerek, 'ne oldu, denize mi düştün' gibi söylemlerde bulunarak oradan kaçtı. Sonrasında görüntüleri basına vermiş. Olay nedeniyle manevi zararım büyüktür" diyerek sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500

Yiğit Marcus Aral, Kerem Kamışlı, Şevval Şahin, İş Adamı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şevval Şahin'in sevgilisi tarafından denize atılan iş adamı Kerem Kamışlı ifade verdi - Son Dakika


Türkiye Kupası'nda gol yağmuru! Paşa son nefeste turladı Türkiye Kupası'nda gol yağmuru! Paşa son nefeste turladı         
16:38
Basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül ile aşk yaşayan Burcu Binici, sevgilisini öpücüklere boğdu Basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül ile aşk yaşayan Burcu Binici, sevgilisini öpücüklere boğdu         
16:26
Çin'de altın bulma umuduyla terk edilmiş madene giren 6 kişi, günler sonra ölü bulundu Çin'de altın bulma umuduyla terk edilmiş madene giren 6 kişi, günler sonra ölü bulundu         
16:08
Polis ekiplerini harekete geçiren çakarlı taksi! Şoför birçok suçtan aranıyormuş Polis ekiplerini harekete geçiren çakarlı taksi! Şoför birçok suçtan aranıyormuş         
15:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tepelerindeyiz" demişti! Uyarıları dikkate almayan stokçu, bedelini ağır ödedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tepelerindeyiz" demişti! Uyarıları dikkate almayan stokçu, bedelini ağır ödedi         
15:08
Ümit Özdağ aldığı tepkilere cevap verdi: Stratejik salaklar beni şaşırtmadı! Suriyeli esnafın dükkanına girip kimlik sormuştu Ümit Özdağ aldığı tepkilere cevap verdi: Stratejik salaklar beni şaşırtmadı! Suriyeli esnafın dükkanına girip kimlik sormuştu         
14:10
Balotelli transferi gerçekleşiyor mu? Adana Demir Başkanı'ndan resmi açıklama geldi Balotelli transferi gerçekleşiyor mu? Adana Demir Başkanı'ndan resmi açıklama geldi         
13:32
Kripto cinneti getirdi! Üç çocuğunun gözü önünde karısını öldürdü, sonra intihar etti Kripto cinneti getirdi! Üç çocuğunun gözü önünde karısını öldürdü, sonra intihar etti         
12:33
Polisin girdiği evde dehşete düşüren görüntü! Annesinin cesedini 2 ay boyunca saklamış Polisin girdiği evde dehşete düşüren görüntü! Annesinin cesedini 2 ay boyunca saklamış         
11:37
Çobanın yaptığı hareket büyük şaşkınlık yarattı! Birlikte olmak için kadına sürüden 3 koyun vermiş Çobanın yaptığı hareket büyük şaşkınlık yarattı! Birlikte olmak için kadına sürüden 3 koyun vermiş         
11:35
Başakşehir, Real Madrid'in yıldızı Isco'yu renklerine bağlamak için girişimlerini hızlandırdı Başakşehir, Real Madrid'in yıldızı Isco'yu renklerine bağlamak için girişimlerini hızlandırdı         
11:32
Canlı yayında TOGG'un bagajını açan muhabir, görevli tarafından azarlandı: Açmayın dedik Canlı yayında TOGG'un bagajını açan muhabir, görevli tarafından azarlandı: Açmayın dedik         
10:25
Bir oyuncu daha koronavirüse yakalandı! Bu kez Kenan İmirzalıoğlu Bir oyuncu daha koronavirüse yakalandı! Bu kez Kenan İmirzalıoğlu         
09:15
"Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor "Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor         
08:43
Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi? Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi?         
08:42
Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt         
08:22
Emekli zammında heyecanlandıran ipucunu AK Partili yönetici verdi Emekli zammında heyecanlandıran ipucunu AK Partili yönetici verdi         
20:36

Son Dakika Haberleri
16:21 Destan'da bugün: Akkız köşeye sıkışıyor
16:13 Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısının ardından Bakan Nebati görüşmenin detaylarını Twitter'dan paylaştı
16:11 ABD'de 2 rahmi olan kadın, 2 çocuğuna da aynı anda hamile kaldı!
16:11 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde bugün: Azra'nın babası Faruk ölecek mi?
16:10 Fenerbahçe sağ gösterip sol vurdu! Hayalleri süsleyen dünyaca ünlü hoca sinyali verildi
16:09 HDP Eşbaşkanları, CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile buluştu: Helalleşme ve erken seçim vurgusu
15:48 Masumlar Apartmanı'nda bugün: Han kimlerin eline düştü?
15:48 Hani her şey ucuzlamıştı? CHP'li vekil "Her şey ucuzladı" diyenler için markette yaptığı alışverişin görüntülerini paylaştı
15:47 Yeşim Salkım, "Hakan Uzan'dan neden çocuk yapmadın" sorusu üzerine yaşadıklarını anlattı
15:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm dünyaya böyle seslendi: Bizi izlemeye devam edin
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2021 16:44:14. #1.11#
SON DAKİKA: Şevval Şahin'in sevgilisi tarafından denize atılan iş adamı Kerem Kamışlı ifade verdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement