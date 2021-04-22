Şevval Şahin: Linç yediğimde üzülüyorum ama yaptıklarımdan pişman değilim - Son Dakika

Şevval Şahin: Linç yediğimde üzülüyorum ama yaptıklarımdan pişman değilim

22.04.2021 13:29
Şevval Şahin: Linç yediğimde üzülüyorum ama yaptıklarımdan pişman değilim, System.String[]

Şevval Şahin bir soruya verdiği yanıtta, "Sosyal medyada kraliyet ailesiyle ilgili birçok şey dönüyor.

Şevval Şahin bir soruya verdiği yanıtta, "Sosyal medyada kraliyet ailesiyle ilgili birçok şey dönüyor. Meghan Markle bir röportaj yapmıştı. Röportajında "Ben sevgilimin nasıl bir aileden geldiğini hiç bilmiyorum. Neye uğrayacağımı şaşırdım." demişti. Ben Meghan'ın söylediklerinin yüzde 90'ına inanıyorum. Çünkü ben İngiltere'de büyüdüm ve kraliyet ailesi ile ilgili birtakım bilgim var. Ama o söylediği hiç inandırıcı gelmedi. Ona bununla ilgili bir şey sorardım. Sen bu kişiyle belli bir süredir berabersin. Hiç mi merak etmedin? Arkadaşın sana hiç mi böyle bir şey yollamadı?" düşüncelerini paylaştı.

Miss Turkey gibi güzellik yarışmasında birinci olma ya da güzellik algısı çok eskiden bir efsaneydi. Günümüzde bu durum böyle devam etmiyor. Senin adının duyulmasında diğer Miss Turkey güzellerinden farklı ne oldu?

Bence kendim olarak seyircilerin ilgisini çekiyorum. Şu ana kadar paylaştığım şeylerde feyk hiçbir durum yok. Kendim neysem öyle yansıtıyorum. Bazı genç kızların hoşuna gidiyor. Stil olabilir, ilham olabilir, konuşma tarzım olabilir. Miss Turkey yarışmasında senelerdir herkes birinci oluyor. Bence ilgi çekecek bir şey olması lazım. O da senin kendini nasıl yansıttığın ile alakalı.

Kendini neye döndürmek istiyorsun? İçeriklerini daha kaliteli hale getirerek mi devam etmek istiyorsun yoksa farklı bir marja geçmek istiyor musun?

Ben akışa göre gidiyorum ama tabii ki fikirlerim var. Modelliğe devam etmek istiyorum. Ben modellik yaparken bunu sosyal medyaya nasıl yansıtabilirim ya da genç kızlara nasıl ilham olabilirim gibi durumları da düşünüyorum. Ben tam olarak influencer şeklinde tanınmıyorum. Ama bir kitleye ilham veriyorum kendimce. O yüzden onu ileri bir seviyeye taşımak istiyorum.

Evet, ciddi bir kitle var. Ama o kitlenin nasıl yaşadığını ya da duygusunu düşünüyor musun? Genç bir kız seni takip ederken o anda neler yaşayabildiği ile ilgili empati kurabiliyor musun? Mesela sen bir şehirde beach'te portakal suyunu içerken diğeri test çözüyor. Düşünüyor musun bu durumu?

Belki onu yapmak istiyor ve ona göre şu an çalışıyor. Bu demek değildir ki onlar da yapmayacak. Benden motive oluyorlar ve bunu daha çok yapmak istiyorlar.

Özgür müsün?

Tabii ki de. Tamamen özgürüm. Şu ana kadar ne yapmak istediysem yaptım. Kısıtlanma konusundan şunu diyebilirim. Mesela Miss Turkey'de bir unavının oluyor. Senin ona göre hareket etmen lazım.

Ama o hareketleri de sen mi belirliyorsun?

Hayır, Miss Turkey'de birinci olunca birtakım kurallar var. Biz bunu bilerek yarışmaya katılıyoruz. Bana göre çok normal kurallar ve dışına çıkmam. O yüzden hep özgür oldum ama kısıtlama durumunda bunu örnek verebilirim. 2018 bitti ama hala Miss Turkey unvanıyla anıldığım için yine buna göre hareket etmem lazım. Ama bu benim özgürlüğümden almıyor.

Neler yapıyorsun?

Türkiye'ye geldim 1 aylığına. Ayın sonunda Miami'ye gitmeyi planlıyorum. Ondan önce burada evimle ilgileniyorum.

Dekorasyonu seviyor musun?

Yeni yeni ilgimi çekmeye başladığı için sürekli o kafalardayım. Onun dışında da 3 tane çok güzel çekimim ve defilem olacak. Tabii bunların hepsinin zorlukları da var.

Ev dekorasyonu yapmanın ne zorluğu var?

Çok zor çünkü hiç bitmiyor.

Kararlarını tek mi veriyorsun?

Erkek arkadaşımla beraber.

Senin benzerinde içerikler üretenleri takip eder misin? Bir de sanatçıların dünyasından daha çok influencer dünyasında kullanılan "cringe" var. Sen nasıl bakıyorsun bu duruma? En best benim mi diyorsun?

Hayır, en best ben değilim. Türkiye'de çok başarılı influencer'lar var. Ben, kendimi tam influencer olarak görmüyorum. O yüzden hiç kendime competition birini görmedim.

LİNÇ YEDİĞİMDE ÜZÜLÜYORUM

Dünyada var mı?

Tabii ki kendime ilham aldığım kişiler var. Ama dediğim gibi hiç o kafaya girmedim. Kendi halimde, ne yapmak istiyorsam, nasıl ilerlemek istiyorsam öyleyim. Hepimiz ayrıyız; ben onlardan çok ayrıyım, onlar benden çok ayrı. Ben aynı keseye kendimi koymam.

Adın haberlerde çok sık duyuluyor. Neden Şevval Şahin'i konuşuyoruz?

Zaten çok iyi haberler olmaz ki. İyi haber de oluyor ama ne kadar kaos o kadar reyting.

Besleniyor musun bu durumdan? Hoşuna gidiyor mu?

Ben öyle bir durumu çok sevmiyorum. Bundan hoşlanan kişiler var ama bence bu insanlar çok egoist. Ben linç yediğimde üzülüyorum. Doğruyu söyleyeceğim. Hiç kafama takmıyorum ya da ben konuşulayım şeklinde bir kafa yapım yok. Eğer yanlış anlaşılma olduysa ortada üzülüyorum.

Geçmişinde hiç pişmanlığın var mı?

Hayır, her şey bu noktaya getirdi beni. Onu yaşamam lazımdı ki ben buradayım.

KÜÇÜKKEN BİR ERKEK TARAFINDAN REDDEDİLMİŞTİM

En son en çok istediğin şey neydi?

Annemi babamı görmek galiba. Dün akşam onu düşünüyordum. Onlar Londra'da yaşıyorlar ve aylardır onları görmedim covid yüzünden. Onları görüp vakit geçirmek isterim.

En son en çok hüzünlendiğin anı paylaşabilir misin?

İki gün önce. Erkek arkadaşımla küçük bir tartışma olmuştu. Tabii üstesinden geldik her zamanki gibi. Ama en son ona üzülmüştüm.

Genelde kim alttan alır?

Her zaman değişiyor.

En son en çok neye şaşırdın?

Instagram'da bir arkadaşımla ilgili mesaj almıştım. Ona çok şaşırmıştım.

En son en çok neye hayır dedin?

İstanbul'da Fashion Week oldu. Bu sene ben yer almak istemedim ve ona hayır dedim.

Ona aslında öyle olmadığını anlatır mısın?

Aslında taraf seçmiş gibi olabilirim ama seçmedim. Senin bana karşı olan davranışların beni o noktaya getirdi.

Kendini affettirebileceğin bir andasın. Seni dinliyor. Anlatır mısın?

Benim için endişelenmiştin ama aslında hiç öyle bir durum yoktu. Tamamen benim hatamdı. O telefonu açmam lazımdı ama açamadım. O yüzden lütfen beni affet. Bu çok büyük bir şey değildi ve affedilmiş bir olay.

Arkadaş bunca yıl geçti hala aklımdadır. Ne saçma bir anıydı dediğin bir anı var mı?

Bundan iki sene önce çocukluk arkadaşımla birlikte Londra'daydım. O, tam o sıralarda spiritüel gelişim ile ilgileniyordu. Bana da "Bir arkadaşım var. Londra dışında küçük bir kitle ile seremoni yapacağız." dedi. Hiçbir şey araştırmadan tamam dedim. Gittim ve neye uğradığımı şaşırdım. Gerçekten çok saçmaydı. O şey saçma değil; benim ona karar vermem saçmaydı.

Çok fena reddedilmiştim.

Çok küçükken sınıfımda bir çocuk vardı. Ondan aşırı hoşlanıyorum ama o Brezilyalı kızları çok seviyordu. Ben de hiç Brezilyalılara benzemiyorum. O yüzden reddetmişti beni.

Parayla elde edemeyeceğim bir duyguydu.

İlişkimde yaşadığım duygular.

Görünenden daha iyi bir ilişki yaşıyorsun galiba.

Tabii bizim de zorluklarımız oluyor. Mükemmel bir çift değiliz ve o hiç realistik değil. Ama ikimiz de karşılıklı çok gerçekçi olduğumuz için seviyorum.

İlişkinde şeffaf mısın?

Evet, neyse o.

Kıskanç mıdır?

Kıskançlık kelimesini sevmiyorum ve bence kötü bir his. O yüzden korumaya çalıştığı anların olduğunu söyleyebilirim. Ama bu iyi niyetinden geliyor.

Seni yıpratmayacak, sevgisinden kaynaklı hafif bir dozda tatlı kıskançlıklar yok mudur?

Bence o kıskançlık değil. Belki kıskançlığa aklımda çok başka bakıyorum.

Sen kıskanç mısın?

Ben bugüne kadar hiçbir kadını kıskanmadım. Diyelim ki erkek arkadaşın var ve bir olaydan rahatsız oldun. Ama bu kızı kıskandığımdan değil. Erkek arkadaşımın ona verdiği ilgi beni rahatsız eder.

1 sene önce katıldığın programdan sonra yaşadıklarının sen de bıraktığı bir etki oldu mu? O konuyla alakalı bir şey söylemek ister misin?

Ben aslında bununla alakalı hiç konuşmak istemiyorum ama küçük bir açıklama yapayım. Çünkü benim için kapanmış bir olay. İlk olduğunda hayal kırıklığına uğramıştım. Ama sonra kendime bunu yaşamak zorunda olduğumu söyledim. Çünkü bir yandan da bana iyi bir tepki verdi. Sosyal medyada ya da magazinde popülerlik açısından demiyorum. Türkiye'deki insanlar gerçekten benim nasıl hissettiğimi ve o programa katılma niyetimi anladılar. İlk ters bir tepki sonra iyi bir tepki aldığım için yaşanması lazımdı. Benim kafamda öyle şu an.

Dilediğin kişiye dilediğin bir soruyu 83 milyonun izlediği bir programda sorma imkanı verildi sana. Bu kim olurdu ve ne sorardın?

Sosyal medyada kraliyet ailesiyle ilgili birçok şey dönüyor. Meghan Markle bir röportaj yapmıştı. Röportajında "Ben sevgilimin nasıl bir aileden geldiğini hiç bilmiyorum. Neye uğrayacağımı şaşırdım." demişti. Ben Meghan'ın söylediklerinin yüzde 90'ına inanıyorum. Çünkü ben İngiltere'de büyüdüm ve kraliyet ailesi ile ilgili birtakım bilgim var. Ama o söylediği hiç inandırıcı gelmedi. Ona bununla ilgili bir şey sorardım. Sen bu kişiyle belli bir süredir berabersin. Hiç mi merak etmedin? Arkadaşın sana hiç mi böyle bir şey yollamadı?

Şevval Şahin: Linç yediğimde üzülüyorum ama yaptıklarımdan pişman değilim

Meghan Markle, Şevval Şahin, Miss Turkey, Röportaj, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Şevval Şahin: Linç yediğimde üzülüyorum ama yaptıklarımdan pişman değilim - Son Dakika Magazin


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