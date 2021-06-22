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Şevval Şahin ve sevgilisi Yiğit Marcus Aral ayrıldı - Son Dakika

Şevval Şahin ve sevgilisi Yiğit Marcus Aral ayrıldı

22.06.2021 13:47
Şevval Şahin ve sevgilisi Yiğit Marcus Aral ayrıldı, System.String[]

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin ve yaklaşık bir buçuk yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Yiğit Marcus Aral birlikteliklerini noktaladı.

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin ve yaklaşık bir buçuk yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Yiğit Marcus Aral birlikteliklerini noktaladı. Şahin, "İlişkimiz artık sağlıklı olmadığı için arkadaş kalmaya karar verdik" derken Aral, 'Şevval bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da beni ve Türkiye'yi gururlandırmaya devam edecek' açıklamasını yaptı.

Şevval Şahin ve sevgilisi Yiğit Marcus Aral ayrıldı

Şevval Şahin, uzun süre aşk yaşadığı Pakistanlı Syed Amir Ali Kirmani'den ayrıldıktan sonra gönlünü Yiğit Marcus Aral'a kaptırmıştı. Bir buçuk yıldır birlikte olan çift yollarını ayırma kararı aldı. Sosyal medya hesaplarından ayrı ayrı açıklama yapan ikili, 'Hala birbirimizi önemsiyoruz'  sözleriyle ayrılığı duyurdu.

"İLİŞKİMİZ SAĞLIKLI DEĞİL"

Şevval Şahin yaptığı açıklamada "Genelde asla böyle bir açıklama yapmam ancak ilişkimi çok açık bir şekilde yaşadım, bu yüzden bazı şeyleri açıklığa kavuşturma ihtiyacı hissediyorum. Marcus ve ben bir süre önce yollarımızı ayırdık. Hala birbirimizi önemsiyoruz ve ilişkimiz artık ikimiz için sağlıklı olmadığı için arkadaş olarak kalmaya karar verdik. Sizden bu hassas dönemde her iki tarafa da saygı göstermenizi rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Şevval Şahin ve sevgilisi Yiğit Marcus Aral ayrıldı

Ünlü modelin açıklamasının ardından Yiğit Marus Aral da bir paylaşımda bulundu. 'Dedikodulara fırsat vermek istemiyorum' diyen Aral, 'Sevgili Şevval Şahin ile 1.5 sene süren birlikteliğimizi sonlandırmaya karar verdik. Şevval'in kariyerini etkileyebileceğinden endişe ettiğim dedikodulara fırsat vermemek için aslında tamamen özel hayatımızla ilgili olan bu kararımızı kamuoyu ile de paylaşmak istedim. Şevval'in bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mesleğinde uluslararası başarılara imza atarak beni ve tüm Türkiye vatandaşlarını gururlandırmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum.' mesajını paylaştı.

Şevval Şahin ve sevgilisi Yiğit Marcus Aral ayrıldı

İkilinin ayrılık sonrası tatil fotoğraflarını birçoğunu sosyal medya hesaplarından kaldırdıkları dikkat çekti.

BEN 21 YAŞIMDAYIM

Geçtiğimiz aylarda muhabirlerle sohbet eden çift evlilik sorularını cevaplamıştı. Yiğit Marcus Aral, "Sonuçta ciddiyiz. Kafada anlaştıktan sonra kağıtta bir imzanın önemi yok" ifadelerini kullanırken Şahin de "Arkadaşlar ben 21 yaşındayım, hayatta öyle şeyler düşünmem şu an" demişti.

Şevval Şahin ve sevgilisi Yiğit Marcus Aral ayrıldı

Şevval Şahin, Miss Turkey, Türkiye, Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Şevval Şahin ve sevgilisi Yiğit Marcus Aral ayrıldı - Son Dakika Magazin


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