Şevval Şahin ve Yiğit Marcus Aral cephesinde flaş gelişme!

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin ve Yiğit Marcus Aral, ilişkilerini kısa bir süre önce noktalama kararı aldı.

KEREM KAMIŞLI'YI DENİZE ATTI

Aral, Şahin'in görüşmeye başladığı Kerem Kamışlı'yı oturdukları restoranda sandalye ile denize atmasının ardından gündem oldu.

Yaşananların ardından Şevval Şahin, Marcus Aral tarafından tehdit edildiğini ifade ederek şikayetçi olmuştu.

YENİDEN Mİ BİRLİKTELER?

Ayaklı Gazete'nin haberine göre; İkili arasında sular duruldu. Şahin ve Aral, geçtiğimiz akşam bir mekanda eğlenirken görüntülendi.

İkilinin bir mekanda eğlendiği görüntüler gündeme bomba gibi düştü. Ünlü çiftten bu görüntülere ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.