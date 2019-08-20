Son Dakika Haberleri: Şevval Sam bu akşam Harbiye Açıkhava'da
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Şevval Sam bu akşam Harbiye Açıkhava'da

1 saat önce

Fasıl eşliğindeki alaturka şarkılarla başlayacak konser, Türk sanat müziğinin en hareketli şarkılarından günümüzün en popüler şarkılarına bağlanacak!

Şevval Sam bu akşam Harbiye Açıkhava'da, System.String[]
Fasıl eşliğindeki alaturka şarkılarla başlayacak konser, Türk sanat müziğinin en hareketli şarkılarından günümüzün en popüler şarkılarına bağlanacak!

Son dönemin hit şarkılarından 'Felaket'i bir sürprizle söyleyecek olan Şevval Sam, Aşık Veysel'den Zülfü Livaneli'ye oradan Ahmet Kaya şarkılarına uzanan bir repertuvarla dinleyicilerinin karşısında olacak.

Sam, sahnede uzun bir Karadeniz turuna da çıkacak! Sam, türkülerle pek çok isme selam göndermenin yanı sıra, bazı şarkılarda düdük, zil ve kaşık çalarak orkestraya da eşlik edecek. Şevval Sam, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinin de tüm renkleri ve özgün melodileri ile konsere devam edecek.
Zülfü Livaneli, Şevval Sam, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 04:59 
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