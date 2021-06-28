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Şevval Sam en güzel türküleri ile İzmit'in kurtuluş coşkusuna ortak oldu - Son Dakika

Şevval Sam en güzel türküleri ile İzmit'in kurtuluş coşkusuna ortak oldu

28.06.2021 23:03

Şevval Sam en güzel türküleri ile İzmit'in kurtuluş coşkusuna ortak oldu İzmit'in düşman işgalinin kurtuluş etkinlikleri kapsamında konser veren sanatçı Şevval Sam, seslendirdiği türküler ile vatandaşların kurtuluş coşkusuna ortak oldu.

Şevval Sam en güzel türküleri ile İzmit'in kurtuluş coşkusuna ortak oldu

KOCAELİ - İzmit'in düşman işgalinin kurtuluş etkinlikleri kapsamında konser veren sanatçı Şevval Sam, seslendirdiği türküler ile vatandaşların kurtuluş coşkusuna ortak oldu.

Sevilen sanatçı Şevval Sam, İzmit'te verdiği konserle İzmit'in kurtuluşun 100. yılını türküleriyle renklendirdi. İzmit'in kurtuluşunun 100. yılı kutlamaları kapsamında İzmit Belediyesi tarafından hazırlanan 7 günlük etkinlikler, sabah saatlerinde, coşku ile başladı. Kalabalık bir kortej yürüyüşü ile başlayan kutlamalar İzmit Kent meydanında halk oyunları ve dans guruplarının gösterileriyle devam etti. Etkinliklerin devamında ise sevilen sanatçı Şevval Sam, Milli İrade Meydanında İzmitliler'e konser verdi.

En sevilen türkülerini seslendiren Şevval Sam, İzmit'in kurtuluşu coşkusuna ortak oldu. Türküleriyle İzmitliler'i coşturan Şevval Sam'ı dinleyenler arasında yer alan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ise sevilen sanatçıya Kocaelispor forması ve çiçek takdim ederek teşekkür etti. Kendisinin de eski bir İzmit gelini olduğunu belirten Sam ise kutlamalarda yer alma fırsatını kendisine sunan Hürriyet'e teşekkür etti.

Şevval Sam en güzel türküleri ile İzmit'in kurtuluş coşkusuna ortak oldu
Şevval Sam en güzel türküleri ile İzmit'in kurtuluş coşkusuna ortak oldu
Şevval Sam en güzel türküleri ile İzmit'in kurtuluş coşkusuna ortak oldu
Şevval Sam en güzel türküleri ile İzmit'in kurtuluş coşkusuna ortak oldu

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şevval Sam en güzel türküleri ile İzmit'in kurtuluş coşkusuna ortak oldu - Son Dakika


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