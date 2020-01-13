Şevval Sam, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini heyecanlandırdı

Sesi kadar oyunculuğuyla da dikkat çeken isimlerden biri olan Şevval Sam, hem dizide hem de sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.

Yasak Elma dizisinde "Ender" karakteriyle büyük bir kitlenin sevgisini kazanan güzel oyuncu, 1 hafta aradan sonra pazartesi günü yayınlanacak bölümle alakalı Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.

Paylaşımıyla dizinin sıkı takipçilerini heyecanlandıran Şevval Sam fotoğrafı, "Senaryo elimde! Ah bi bilseniz neler olacak!" notuyla paylaştı.

"ŞEVİM, SEN BİTANESİN"

Paylaşımın altına yorum yapan dizinin "Yıldız" karakteri Eda Ece'nin Şevval Sam sevgisi cümlelerine "Yerim seni seninle çalışmak da dost olmak da çok güzel Şevim! Sen bitanesin!" sözleriyle yansıttı.

TAKİPÇİLERİNİ HEYECANLANDIRDI

Şevval Sam'ın söz konusu paylaşımı takipçilerini heyecanlandırdı. İşte güzel oyuncunun paylaşımının altına yapılan yorumlardan bazıları:

- Ender yine nasıl yılanlıklar yapacak! Heyecanla bekliyoruz Şevval abla.

- Bir an önce başlasın heyecanla bekliyoruz.

- Heyecanla bekliyoruz.

- Aaaa dört gözle bekliyoruz Ender entrikalarınızı.

- Yaaa çok merak ediyorum.

- Merakla bekliyorum, gelsin pazartesi.