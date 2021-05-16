Şevval Sam: Mesafe olmazsa Harbiye'de rekor kırarım - Son Dakika

Şevval Sam: Mesafe olmazsa Harbiye'de rekor kırarım

16.05.2021 14:00
Şevval Sam: Mesafe olmazsa Harbiye'de rekor kırarım, System.String[]

"Uzun zamandır üzerine çalıştığımız Karadeniz albümünün çalışmaları devam ediyor.

"Uzun zamandır üzerine çalıştığımız Karadeniz albümünün çalışmaları devam ediyor. O yüzden tatile henüz çıkamadım. Albümde herhalde 12 şarkı olacak." Sahneleri özlediğini de dile getiren Şevval Sam, "Umarım sahneler açılır, eski günlere döneriz. Hep birlikte halay çekip, horon tepemeyeceğiz ama yine de Harbiye Açıkhava Sahnesi çok özel bir yer. Orada özel bir akşam yapmak isterim. Hatta mesafe kuralı olmasa rekor bile kırabilirim. İnsanlar çok özlediler ve haklı olarak sıkıldılar" dedi.

Şevval Sam: Mesafe olmazsa Harbiye'de rekor kırarım

Şevval Sam, Karadeniz, Şarkı, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Şevval Sam: Mesafe olmazsa Harbiye'de rekor kırarım - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

CHP'li vekiller 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne CHP'li vekiller 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne "128 milyar dolar nerede?" yazılı dev bir pankart astı Beşiktaş forması giyen Ahmet Çakar ile Sergen Yalçın'ın diyaloğu kırdı geçirdi! İşte o anlar Beşiktaş forması giyen Ahmet Çakar ile Sergen Yalçın'ın diyaloğu kırdı geçirdi! İşte o anlar Peker'den Bakan Soylu'nun Peker'den Bakan Soylu'nun "Fare gibi kaçma, adalete teslim ol" sözlerine yanıt: Senin tayin ettirdiğin hakime mi? "Kulübün biletiyle tatile gidiyor" diyen Başkan'a, Terim'den olay yanıt: Bodrum'a tatile gidiyorum, belki ABD yaparım Esas sınav şimdi başlıyor! Beşiktaş'ı Şampiyonlar Ligi'nde dev rakipler bekliyor Esas sınav şimdi başlıyor! Beşiktaş'ı Şampiyonlar Ligi'nde dev rakipler bekliyor 'Demir Kubbe Efsanesi' çöküyor mu? Atılan 2 bin 300 füze İsrail'in hava savunma sistemini deldi! 'Demir Kubbe Efsanesi' çöküyor mu? Atılan 2 bin 300 füze İsrail'in hava savunma sistemini deldi! Koronavirüsten ölen kanaat önderini Şanlıurfa'da yüzlerce kişi uğurladı! Anonslar bile kar etmedi Koronavirüsten ölen kanaat önderini Şanlıurfa'da yüzlerce kişi uğurladı! Anonslar bile kar etmedi Fenerbahçe taraftarından yönetime büyük tepki! Ülker Stadyumu'na çıkarma yapıp pankart astılar Fenerbahçe taraftarından yönetime büyük tepki! Ülker Stadyumu'na çıkarma yapıp pankart astılar

Son Dakika Haberleri
11:24 Son dakika! Kademeli normalleşmede AVM'ler hafta içi 10.00-20.00 arası açık olacak
11:22 Son Dakika! Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirler arası seyahat serbest olacak
10:56 Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun istifa etmesi bekleniyor
10:51 Son Dakika! Okul öncesi dışındaki tüm eğitim kademelerinde 1 Haziran 2021'e kadar uzaktan eğitime devam edilecek
10:49 'Demir Kubbe Efsanesi' çöküyor mu? Atılan 2 bin 300 füze İsrail'in hava savunma sistemini deldi!
10:34 Son Dakika! Kademeli normalleşmede yeme içme yerleri hafta içi 07.00-20.00 arasında gel-al ve paket servis yapacak
10:33 Spor salonları koronavirüs engeline takıldı!
10:32 Ekrem İmamoğlu'na benzetiliyordu, Başbakan adayı oldu
10:27 38 yaşındaki Atiba Hutchinson, tarihe adını altın harflerle yazdırdı
10:21 Son Dakika! Kademeli normalleşme dönemi başlıyor: İşte 1 Haziran'a kadar uygulanacak yeni dönemin ayrıntıları
İsrail Başbakanı Netanyahu katliamlarına destek veren ülkeleri açıkladı! Bosna Hersek'ten sert tepki geldi İsrail Başbakanı Netanyahu katliamlarına destek veren ülkeleri açıkladı! Bosna Hersek'ten sert tepki geldi         
14:06
Son Dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın'la yeni sözleşme imzalamak istediklerini duyurdu Son Dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın'la yeni sözleşme imzalamak istediklerini duyurdu         
13:28
Adem Büyük'ün eşinden Galatasaraylılara tepki: Ne yapacaktı, maçı mı satacaktı! Adem Büyük'ün eşinden Galatasaraylılara tepki: Ne yapacaktı, maçı mı satacaktı!         
12:59
Sedat Peker 5. videoyu yayınladı! İddialarını tek tek sıralayıp savcıları göreve çağırdı Sedat Peker 5. videoyu yayınladı! İddialarını tek tek sıralayıp savcıları göreve çağırdı         
12:36
Son Dakika! Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirler arası seyahat serbest olacak Son Dakika! Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirler arası seyahat serbest olacak         
11:23
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun istifa etmesi bekleniyor Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun istifa etmesi bekleniyor         
10:57
Son Dakika! Kademeli normalleşme dönemi başlıyor: İşte 1 Haziran'a kadar uygulanacak yeni dönemin ayrıntıları Son Dakika! Kademeli normalleşme dönemi başlıyor: İşte 1 Haziran'a kadar uygulanacak yeni dönemin ayrıntıları         
10:21
Fanatik Galatasaray taraftarı şampiyonluk maçının stresine dayanamadı Fanatik Galatasaray taraftarı şampiyonluk maçının stresine dayanamadı         
05:06
Evraklarını motosikletli kuryenin yetiştirdiği Ghezzal, Beşiktaş'ı şampiyon yaptı Evraklarını motosikletli kuryenin yetiştirdiği Ghezzal, Beşiktaş'ı şampiyon yaptı         
23:54
Gedson Fernandes, Galatasaray'a veda etti Gedson Fernandes, Galatasaray'a veda etti         
23:49
İbrahim Tatlıses'in İbrahim Tatlıses'in "Davul gibi olmuşsun" sözleri sonrası hırs yapan Deniz Seki, iğne ipliğe döndü         
21:27
Muharrem İnce'nin partisinin ismi ve logosu sızdı Muharrem İnce'nin partisinin ismi ve logosu sızdı         
19:11
Güldür Güldür Show'un Mustafa Sarıgül skeci sosyal medyada gündem oldu Güldür Güldür Show'un Mustafa Sarıgül skeci sosyal medyada gündem oldu         
18:15
Hamas saldırılara karşılık verdi, o anda plajda olan İsrailliler korku içinde sığınaklara kaçtı Hamas saldırılara karşılık verdi, o anda plajda olan İsrailliler korku içinde sığınaklara kaçtı         
17:15
AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem: Bakan Soylu büyük bir tehdit altında, onu korumamız lazım AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem: Bakan Soylu büyük bir tehdit altında, onu korumamız lazım         
16:45
Patronu tarafından boğazına bıçak dayanarak cinsel saldırıya uğradı! Patronu tarafından boğazına bıçak dayanarak cinsel saldırıya uğradı!         
12:28
Twitter, 'Mehmet Kemal Ağar' hesabını askıya aldı! Twitter, 'Mehmet Kemal Ağar' hesabını askıya aldı!         
10:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2021 14:20:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Şevval Sam: Mesafe olmazsa Harbiye'de rekor kırarım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement