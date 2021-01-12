Şevval Sam, Prenses'i süsledi - Son Dakika

Şevval Sam, Prenses'i süsledi

12.01.2021 08:34
Şevval Sam, Prenses'i süsledi, System.String[]

Dünyayı karavanla dolaşmak istediğini dile getiren Şevval Sam, geçen yıl arkadaşının satılığa çıkardığı eski bir karavanı almıştı.

Dünyayı karavanla dolaşmak istediğini dile getiren Şevval Sam, geçen yıl arkadaşının satılığa çıkardığı eski bir karavanı almıştı. Sanatçı, geçtiğimiz günlerde içini yenilettiği araç için "Bana 2021'in ilk hediyesi oldu" yorumunu yapmıştı.

Şevval Sam, "Prenses" adını verdiği yeşil karavanın dışını da kendi elleriyle süsledi. Aracın etrafına rengarenk resimler çizen Sam, o sırada çekilen fotoğraflarını "Prenses'i süslemenin mutluluğu tarifsiz" notuyla Instagram'da paylaştı.

Şevval Sam, Prenses'i süsledi

Şevval Sam, Sanatçı, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Şevval Sam, Prenses'i süsledi - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

ABD'li Moderna: Koronavirüs aşısı en az 1 yıl boyunca virüse karşı koruyor Rıdvan Dilmen'den çarpıcı sözler: Mesut gelirse, Perotti F.Bahçe'den gitmeli WhatsApp'ın tepki çeken gizlilik kararı sonrası herkes Mark Zuckerberg'in bu videosunu paylaşıyor Ünlü oyuncu Mustafa Avkıran, Çukur dizisine veda etti İbo Show'un 10. bölüm fragmanı yayınlandı! Efsane konuklar geceye renk katacak Bayrampaşa'da otelde vahşet! Anne, çocuğunun gözü önünde iple boğularak öldürüldü Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in yakınlaşması aşk dedikodularını alevlendirdi Berrak Tüzünataç, çırılçıplak kameranın karşına geçti
G.Saray'ın gündemindeki Aytaç Kara için Kasımpaşa açık kapı bıraktı G.Saray'ın gündemindeki Aytaç Kara için Kasımpaşa açık kapı bıraktı         
09:42
Aykut Kocaman, Gaziantep FK'nın başına geçeceği haberlerini yalanladı Aykut Kocaman, Gaziantep FK'nın başına geçeceği haberlerini yalanladı         
09:06
Son Dakika! TEM Otoyolu'nda 12 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi Son Dakika! TEM Otoyolu'nda 12 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi         
08:43
Meteoroloji'den İstanbul dahil 11 kent için sarı, 4 kent için turuncu kodlu uyarı Meteoroloji'den İstanbul dahil 11 kent için sarı, 4 kent için turuncu kodlu uyarı         
08:24
Türkiye koronavirüs aşılamasına başlıyor! Aşı yapılacak vatandaşlardan 'Rıza belgesi' alınacak Türkiye koronavirüs aşılamasına başlıyor! Aşı yapılacak vatandaşlardan 'Rıza belgesi' alınacak         
08:05
Evini temizletmek için çağırdığı kadına cinsel istismarda bulunup darbetti Evini temizletmek için çağırdığı kadına cinsel istismarda bulunup darbetti         
07:27
Survivor'da sakatlık şoku! Reşat diskalifiye mi olacak? Survivor'da sakatlık şoku! Reşat diskalifiye mi olacak?         
01:05
Bariyerleri fark etmeyen adam, tren altında kalarak feci şekilde can verdi Bariyerleri fark etmeyen adam, tren altında kalarak feci şekilde can verdi         
00:09
Barbaros Levent Seçkin, Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna dahil oldu Barbaros Levent Seçkin, Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna dahil oldu         
22:41
Sunucu Buket Aydın ekranlara dönüyor! İşte yeni adresi Sunucu Buket Aydın ekranlara dönüyor! İşte yeni adresi         
21:04
Kayserispor'da Dan Petrescu dönemi resmen başladı Kayserispor'da Dan Petrescu dönemi resmen başladı         
20:54
Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi         
20:19
Harf hatası nedeniyle evi başkasının üzerine kaydedilen yaşlı adam, 21 yıl sonra tapusuna kavuştu Harf hatası nedeniyle evi başkasının üzerine kaydedilen yaşlı adam, 21 yıl sonra tapusuna kavuştu         
15:29
Ünlü aktör Jason Statham, turizmin başkenti Antalya'da çekilecek aksiyon filminde rol alacak Ünlü aktör Jason Statham, turizmin başkenti Antalya'da çekilecek aksiyon filminde rol alacak         
14:01
Koronavirüs aşısı olan Alişan'dan Koronavirüs aşısı olan Alişan'dan "Sağlıkçılar varken neden sen oldun" tepkilerine cevap         
12:38
Bekçi cinayetinden yasak aşk çıktı! Yurt dışına kaçarken yakayı ele verdi Bekçi cinayetinden yasak aşk çıktı! Yurt dışına kaçarken yakayı ele verdi         
12:30
2021'in aşk bombası: İclal Aydın, Erdinç Gülener ile ilişki yaşıyor 2021'in aşk bombası: İclal Aydın, Erdinç Gülener ile ilişki yaşıyor         
11:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2021 09:51:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şevval Sam, Prenses'i süsledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei