Şevval Sam, Prenses'i süsledi
12.01.2021 08:34
Dünyayı karavanla dolaşmak istediğini dile getiren Şevval Sam, geçen yıl arkadaşının satılığa çıkardığı eski bir karavanı almıştı.
Dünyayı karavanla dolaşmak istediğini dile getiren Şevval Sam, geçen yıl arkadaşının satılığa çıkardığı eski bir karavanı almıştı. Sanatçı, geçtiğimiz günlerde içini yenilettiği araç için "Bana 2021'in ilk hediyesi oldu" yorumunu yapmıştı.
Şevval Sam, "Prenses" adını verdiği yeşil karavanın dışını da kendi elleriyle süsledi. Aracın etrafına rengarenk resimler çizen Sam, o sırada çekilen fotoğraflarını "Prenses'i süslemenin mutluluğu tarifsiz" notuyla Instagram'da paylaştı.
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