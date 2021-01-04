SEY Vakfı genç girişimciler yarışması başvuruları yarın başlıyor - Son Dakika

SEY Vakfı genç girişimciler yarışması başvuruları yarın başlıyor

04.01.2021 11:18
SEY Vakfı genç girişimciler yarışması başvuruları yarın başlıyor, System.String[]

Semra&Enver Yücel (SEY) Vakfı tarafından bu yıl birincisi düzenlenecek genç girişimciler yarışmasına başvurular yarın başlayacak.

Semra& Enver Yücel (SEY) Vakfı tarafından bu yıl birincisi düzenlenecek genç girişimciler yarışmasına başvurular yarın başlayacak.

Bahçeşehir Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye çapında tüm lise öğrencilerinin başvuru yapabileceği genç girişimciler yarışmasında öğrenciler, eğitim ve çevre ana başlıkları altındaki kategorilerde yarışmaya katılabilecek.

Genç girişimciler, "eğitim" alanında, nitelikli eğitim, eğitimde eşitsizliklerin giderilmesine yönelik yenilikçi fikirler, eğitim teknolojileri, yenilikçi eğitim uygulamaları ve oyunlaştırma, "çevre" alanında ise, iklim, canlılar, su döngüsü, akıllı tarım, yeşil teknolojiler, yenilenebilir ve temiz enerji, akıllı ulaşım, sürdürülebilir toplum ve şehirler, kaliteli yaşam ve açlık-yoksulluk başlıklarında projeler üretebilecek.

Yarışmaya katılan öğrenciler süreç boyunca alanında uzman isimlerle sık sık bir araya gelerek eğitim alacak, projelerini geliştirebilmeleri için onların deneyimlerinden faydalanacak.

Yarışmanın ana unsurlarının başında Birleşmiş Milletler Kalkınma Amaçları ile örtüşen projeler olması gelirken, nitelikli eğitim, eşitsizliklerin azaltılması ve iklim değişikliğini düzeltme gibi 17 ayrı küresel amacın günlük hayatta da uygulanması büyük önem taşıyor.

Yarın başlayacak başvurular için son tarih 1 Mart olarak açıklandı. Yarışmanın sonuçları ise 9 Nisan'da açıklanacak.

Birincilik ödülü Bahçeşehir Üniversitesinde yüzde 100 burslu lisans eğitimi, ikincilik ödülü Bahçeşehir Üniversitesinde yüzde 75 burslu lisans eğitimi, üçüncülük ödülü ise projenin içeriğine göre sektöründe lider firmalarda staj programı olarak belirlendi.

"Lise öğrencileri gelsinler ve başımıza icat çıkartsınlar"

Açıklamada görüşlerine yer verilen SEY Vakfı Başkan Vekili Begüm Yücel, bir fikrin bile dünyayı değiştirebileceğini belirterek, "Lise öğrencileri gelsinler ve başımıza icat çıkartsınlar. Bir icat birçok şeyi değiştirebilir. Genç girişimciler yarışması ile birlikte yepyeni yeteneklerin ortaya çıkacağını düşünüyoruz. Çünkü bu sınırları olan bir yarışma değil. Tamamen öğrencilerin hayal gücüne, inancına, azmine bağlı. Fikri ve projesi olan tüm lise öğrencilerimizi bu yarışmaya davet ediyoruz. Bu sayede yeni ufukların açılacağına, kendilerine yeni bir gelecek inşa edeceklerine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

SEY Vakfı genç girişimciler yarışması başvuruları yarın başlıyor

Enver Yücel, Türkiye, Tarım, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel SEY Vakfı genç girişimciler yarışması başvuruları yarın başlıyor - Son Dakika


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