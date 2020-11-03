SEY Vakfı'ndan enkazdan kurtarılan konservatuvar öğrencisi İnci'ye ziyaret - Son Dakika

SEY Vakfı'ndan enkazdan kurtarılan konservatuvar öğrencisi İnci'ye ziyaret

03.11.2020 15:04

- SEY Vakfı'ndan enkazdan kurtarılan konservatuvar öğrencisi İnci'ye ziyaret Semra & Enver Yücel Vakfı Başkanvekili Begüm Yücel, deprem bölgesini ziyaret etti.

- SEY Vakfı'ndan enkazdan kurtarılan konservatuvar öğrencisi İnci'ye ziyaret

İZMİR - Semra & Enver Yücel Vakfı Başkanvekili Begüm Yücel, deprem bölgesini ziyaret etti. Enkaz altında kurtarılan konservatuvar öğrencisi İnci'nin ailesine de geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Yücel, kemanı enkaz altında kalan ve ablasına ilk olarak kemanını soran İnci'ye keman hediye edeceklerini söyledi.

İzmir'de deprem bölgesini ziyaret eden SEY Başkanvekili Begüm Yücel, enkazdan çıkarılan ve çıktığı gibi kemanını soran İnci Okan'ı hastanede ziyaret etti. İnci'ye keman hediye edeceklerini ifade eden Yücel, "Bizim 4 gündür aklımız, kalbimiz İzmir'deydi. Buraya gelip canlı olarak yanlarında olmak istedik. Ben SEY Vakfı Başkan Vekiliyim ama ondan öncesinde 2 çocuk annesiyim. O yüzden bir anne olarak buraya gelip ailelerin yanında olmak istedim, acılarını paylaşmak istedim. Biraz önce İnci'yi ziyaret ettik. Biliyorsunuz köpeği Fıstık'la beraber kurtulmuştu. Kendisinin durumu da gayet iyiymiş ve ilk sorduğu şey kemanı olmuş. O yüzden ona da söz verdik, yarın inşallah hastaneden çıktığı zaman beraber keman da almaya gideceğiz" dedi.

Yaşam boyu eğitim desteği sözü

İzmir'in çok güzel bir dayanışma örneği gösterdiğini kaydeden Yücel, "Biz de vakıf olarak ne yapabiliriz diye düşündük. Eğitim odaklı bir vakıf olduğumuz içinde enkazdan kurtulan tüm öğrencilere tüm çocuklara yaşam boyu eğitim desteği vermek istedik. Tabii ki kendileri de kabul ederlerse bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Önceliğimiz tabii ki sağlıklı olmaları, o yüzden Bahçeşehir Üniversitesi olarak da 25 psikolojik yardım verecek öğretmenimiz, akademisyenimiz de hazır olarak bulunuyor. O yüzden biz her türlü yardım için burada hazırız ve acılarını paylaşıyoruz. Aynı şekilde hukuk fakültemiz de hukuki anlamda ailelerin yanında olacak ve destek verecek. İzmir'in yanındayız, tüm ailelerin, kayıpları olan ailelerin başı saolsun" diye konuştu.

SEY Vakfı'ndan enkazdan kurtarılan konservatuvar öğrencisi İnci'ye ziyaret
SEY Vakfı'ndan enkazdan kurtarılan konservatuvar öğrencisi İnci'ye ziyaret
SEY Vakfı'ndan enkazdan kurtarılan konservatuvar öğrencisi İnci'ye ziyaret
SEY Vakfı'ndan enkazdan kurtarılan konservatuvar öğrencisi İnci'ye ziyaret

Deprem, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel SEY Vakfı'ndan enkazdan kurtarılan konservatuvar öğrencisi İnci'ye ziyaret - Son Dakika


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