Son Dakika Haberleri: Seyahat acentaları ve tur operatörleri Çorum'u gezdi
Son Dakika Güncel Seyahat acentaları ve tur operatörleri Çorum'u gezdi - Son Dakika

Seyahat acentaları ve tur operatörleri Çorum'u gezdi

7 saat önce

Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği mali destekleri ile Çorum'a davet edilen yerli turizm seyahat acenteleri ve tur operatörü temsilcileri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ev sahipliğinde kenti gezdi.

Seyahat acentaları ve tur operatörleri Çorum'u gezdi, System.String[]

Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği mali destekleri ile Çorum'a davet edilen yerli turizm seyahat acenteleri ve tur operatörü temsilcileri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ev sahipliğinde kenti gezdi.


"Yeşilırmak Havzası Bölgesel Markalaşma ve Destinasyon" projesi kapsamında yerli turizmcilerin bölgeyi daha yakından tanımaları için düzenlenen gezi Saat Kulesi, Ulu Cami, Eski Dikiciler Arastası ziyaretlerinden oluşan kısa şehir turu ve Çorum Müzesi ziyaretiyle başladı.


Hititlerin önemli bir kültür ve sanat merkezi olan Alacahöyük'e giden grup burada müze ve ören yerini gezdikten sonra Boğazkale'ye geçerek yöresel yemeklerin sunulduğu öğle yemeğinde Dulkadiroğlu Konağı'nda Kaymakam Yunus Ataman ile bir araya geldi.


UNESCO Dünya Miras alanı listesinde yer alan Hattuşa ören yeri, Boğazköy Müzesi ve Yazılıkaya Açıkhava mabedini gezen konuk heyet, daha sonra Budaközü Vadisini gezdi. Heyet, vadinin güzelliğine hayran kaldı.


Farklı illerden 30 turizm seyahat acentesi ve tur operatörü temsilcisinin katıldığı gezi boyunca gruba İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri Çorum'a yapılacak turlar konusunda görüş alışverişinde bulundu.


Son olarak Vali Yardımcısı Tamer Orhan ve Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği İl Temsilcileri ile bir araya gelen konuklar, Çorum'un tarihi ve kültürel değerlerini ve turizm potansiyelini yüksek bulduklarını, tur düzenlemek için çalışma yapacaklarını belirttiler. - ÇORUM

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 04:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eşine yardım etmek için başladığı işte Türkiye'nin sayılı ustalarından oldu
Düğün altınları ile kaçan gelin adayının 20 yıla kadar hapsi isteniyor Son dakika: Bağdat'ta Tahrir Meydanı'nda patlama meydana geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var Trump'ın eski danışmanı "Kongre'ye yalan söylemekten" suçlu bulundu! Trump tepki gösterdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 23:53:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Seyahat acentaları ve tur operatörleri Çorum'u gezdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]