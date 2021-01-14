Seyahat Acentaları Yönetmeliğinde değişiklik - Son Dakika

Seyahat Acentaları Yönetmeliğinde değişiklik

14.01.2021 12:11
Seyahat Acentaları Yönetmeliğinde değişiklik, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Seyahat Acentaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte yapılan değişikliğe göre, seyahat acentalarının TÜRSAB üyeliği, Bakanlık tarafından işletme belgesinin düzenlenmesi ile kesinleşecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Seyahat Acentaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte yapılan değişikliğe göre, seyahat acentalarının TÜRSAB üyeliği, Bakanlık tarafından işletme belgesinin düzenlenmesi ile kesinleşecek.

"Seyahat Acentaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikte, seyahat acentalarında bulunması gereken nitelikler düzenlendi. Buna göre, seyahat acentalarında iş yerinde kayıtlarda tek bağımsız bölüm olarak geçen bina veya katlarda, birden fazla seyahat acentasının bulunması halinde her seyahat acentasının, bağımsız faaliyetleri için belirgin şekilde ayrılmış, yeterli büyüklükte kendisine ait bir alanı olması gerekecek.

Seyahat acentası, Bakanlık tarafından işletme belgesi düzenlenmiş iş yerine bağlı olmak üzere kendisinin veya diğer seyahat acentalarının münhasır faaliyet kapsamındaki hizmetlerinin tanıtımı, pazarlanması ve satışını online satış kanalları vasıtası ile gerçekleştirebilecek.

Aynı online satış kanalında birden fazla seyahat acentasına ait hizmetin tanıtım, pazarlama ve satışının yapılması halinde hangi hizmetin hangi seyahat acentasına ait olduğu açıkça belirtilecek.

Seyahat acentası, online platformlar, mobil uygulamalar ve diğer elektronik iletişim araçları kullanarak yapacağı pazarlama ve satış faaliyetlerini yalnızca bu faaliyetler için kullanacağı online satış kanalları üzerinden gerçekleştirmek zorunda olacak. Bu amaçla kullanılan online satış kanalları üzerinden seyahat acentası hizmetleri dışında başka faaliyet yürütülemeyecek.

Seyahat acentalarının TÜRSAB üyeliği, Bakanlık tarafından işletme belgesinin düzenlenmesi ile kesinleşecek. Üyelik aidatının belirlenmesinde belgenin verildiği yıl esas alınacak.

Seyahat acentaları, pazarlama ve satış faaliyetlerinde tüketicilerin bilgilendirilmesi amacıyla Bakanlıkça düzenlenen işletme belgesinde yer alan belge numarası ile seyahat acentası unvanını online satış kanallarının ilk açılış sayfasında, diğer sayfalarda ise sayfa sonlarında kullanmak zorunda olacak.

Seyahat acentası ürünleri dışında, mal ve hizmet pazarlaması veya satışı yapılan elektronik ticaret alanlarında seyahat acentalarının ürün ve faaliyetleri satışa sunulamaz, satışa yönlendirmek amacıyla seyahat acentası ürünlerine yer verilemeyecek.

Acentalar, bu alanlara reklam ve ilan verebilecek, kullanıcılar bu alanlar üzerinden seyahat acentasının online satış kanallarına bağlanabilecek.

Seyahat acentası pazarlama ve satış faaliyetlerini gerçekleştirdiği online satış kanallarını Bakanlığa ve TÜRSAB'a bildirmek zorunda olacak.??????? Seyahat acentası, işletme belgesinin geri alınması talebinde belgelerle Bakanlığa veya TÜRSAB'a başvurabilecek.

İşletme belgesinin geri alınmasına ilişkin organ kararının diğer şirketlerde ise ortaklar kurulu kararının yayımlatıldığı Ticaret Sicili Gazetesinin tarih ve sayısının belirtildiği beyanı ile işletme belgesinin geri alınması talebinde bulabilecek.

Sözleşmelere de düzenleme

Yönetmelikle acentaların zorunlu sigorta ve sözleşmeler yapabilmesine de düzenlenme getirildi.

Seyahat acentası, müşteriye verilmek üzere düzenleyeceği paket tur veya tura ilişkin sözleşmelerde, Bakanlıkça düzenlenen işletme belgesinde yazılı olan, belge numarasını, seyahat acentası ve ticaret unvanı ile adresini belirtmekle yükümlü olacak. Satışı gerçekleştirilen ürünün başka bir seyahat acentasına ait olması halinde, ürün sahibi seyahat acentasının sözleşmelerde açıkça belirtilmesi zorunlu olacak.

Seyahat acentasının iş yeri niteliklerinin korunup korunmadığı, seyahat acentalarının pazarlama ve satış yaptığı online satış kanalları faaliyetleri ilgili mevzuat ile meslek ilkelerine uygun olup olmadığı Bakanlık ve TÜRSAB yetkililerince denetlenebilecek.

Ticaret, Gazete, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Seyahat Acentaları Yönetmeliğinde değişiklik - Son Dakika


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